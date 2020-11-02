Уголовное дело о "массовых беспорядках" в Беларуси: 231 человек признан подозреваемым

В Беларуси после протестов 1 ноября возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках". Подозреваемым проходит 231 человек.

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В Беларуси после протестов 1 ноября возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках". Подозреваемым проходит 231 человек

В Беларуси после акций протеста 1 ноября возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет республики.

"1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций", – говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия (часть 1 статьи 342 УК). Подозреваемым по делу признан 231 человек, все они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий.

Следствие, как сообщается, продолжает выявлять причастных "к противоправной деятельности" лиц. Комитет просит граждан "не поддаваться на призывы организаторов массовых беспорядков и задуматься о последствиях своих действий".

В МВД ранее сообщали, что накануне мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам, в частности, в районе Логойского тракта "протестующие использовали самодельное взрывное устройство".

"Особое внимание оперативных работников было направлено на выявление анархистов, которые посредством мессенджеров и соцсетей договаривались в этот день оказать силовое сопротивление милиции", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, накануне силовики задержали около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы.

Протесты в Беларуси продолжаются третий месяц. Они начались после оглашения итогов выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. 26 октября истек срок так называемого "народного ультиматума", выдвинутого Светланой Тихановской Александру Лукашенко. В Беларуси в этот день была объявлена национальная забастовка, в разных городах страны ее поддержали сотрудники государственных и частных предприятий, студенты, пенсионеры и некоторые учащиеся школ.

Лукашенко на прошлой неделе пригрозил протестующим физической расправой. Он заявил: "Если кто-то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генералам, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 2.11.2020