Уголовное дело о "массовых беспорядках" в Беларуси: 231 человек признаны подозреваемыми

В Беларуси после протестов 1 ноября возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках". Подозреваемыми проходят 231 человек.

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В Беларуси после протестов 1 ноября возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках". Подозреваемыми проходят 231 человек

В Беларуси после акций протеста 1 ноября возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет республики.

"Первого ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций", – говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия (часть 1 статьи 342 УК). Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий.

Следствие, как сообщается, продолжает выявлять причастных "к противоправной деятельности" лиц. Комитет просит граждан " не поддаваться на призывы организаторов массовых беспорядков" и задуматься о последствиях своих действий".

В МВД ранее сообщали, что накануне мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам, в частности, в районе Логойского тракта "протестующие использовали самодельное взрывное устройство".

"Особое внимание оперативных работников было направлено на выявление анархистов, которые посредством мессенджеров и соцсетей договаривались в этот день оказать силовое сопротивление милиции", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, накануне силовики задержали около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы.

Протесты в Беларуси продолжаются третий месяц. Они начались после оглашения итогов выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. 26 октября истек срок так называемого народного ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской Александру Лукашенко. В Беларуси в этот день была объявлена национальная забастовка, в разных городах страны ее поддержали сотрудники государственных и частных предприятий, студенты, пенсионеры и некоторые учащиеся школ.

Лукашенко на прошлой неделе пригрозил протестующим физической расправой. Он заявил: "Если кто-то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генералам, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 2.11.2020