Повышенные тарифы Rīgas siltums и режим чрезвычайной ситуации. Все, что вы могли пропустить 2 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За прошедшие сутки выявлено 132 новых случая Covid-19; три человека умерли ( двое в возрастной группе от 70 до 75 лет, один - от 60 до 65).
- Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 237 человек.
- Самому молодому пациенту Даугавпилсской больницы c Covid-19 - шесть лет.
- Covid-19: почти 80% новых случаев выявлено в Риге.
- В пехотном училище в Алуксне 23 солдата заразились Covid-19.
- На прошлой неделе совокупный показатель смертности от Covid-19 в Латвии был самым высоким с весны.
- Covid-19: в школах Риги теперь можно анонимно сообщать о несоблюдении эпидемиологических требований.
- У работников МИД, которые были в контакте с министром из Словении, не выявлен Covid-19.
- За октябрь выявлено 185 нарушений мер эпидемиологической безопасности.
- Готовясь к росту количества больных Covid-19, больницы ограничат услуги стационаров.
- Covid-19: Перевощиков рекомендует усилить ограничения.
- Правительство закупит маски для лица и перчатки за полмиллиона евро.
- Кариньш: Пора принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации.
- В Испании похоронные бюро объявили забастовку: слишком много умерших от Covid-19.
- Covid-19: Словакия за один день проверила половину населения.
- Covid-19: Австрия вводит частичный карантин.
- "Свободных коек нет": в России пациентке с Covid-19 предложили "сидячую госпитализацию".
- Принц Уильям переболел Covid-19 еще весной, но это была тайна.
Другие события дня:
- В декабре повысится тариф на отопление Rīgas siltums - и будет повышаться дальше.
- В Риге прошел протест против обязательного ношения масок, вакцинации и "чипизации".
- За 2000 евро в средней школе Скрунды открыли кабинет на свежем воздухе.
- На улице Чака будут созданы временные велосипедные полосы.
- Пассажиры Ryanair не получат компенсацию за перелеты в ноябре.
- Водителя, сбившего насмерть отца и дедушку мэра Риги, будут судить в следующем году.
- В Риге задержан 26-летний мужчина за покушение на убийство.
- В воскресенье в ДТП в Латвии погибли двое.
- В пожаре в Мадонском крае погиб человек.
- В Москве сгорел склад газовых баллонов.
- Нападение на Кабульский университет: 22 погибших, более 20 раненых.
- Курс рубля по отношению к евро упал до самого низкого уровня за последние 6 лет.
- 65 часов под завалами: трехлетняя девочка спасена после сильного землетрясения в Турции.
- В Эстонии пьяный водитель устроил бешеные гонки с полицией: его остановили с помощью "ежа".
- В Подмосковье владельца мясокомбината застрелили из арбалета.
- Эдвард Сноуден впервые станет отцом и решил получить российское гражданство.
Главное в спорте:
- Бывший игрок КХЛ получил четыре года колонии за мошенничество.
- Бриедис получил вызов от чемпиона Европы по версии EBU.
- Игрок "ПСЖ" лайкнул пост Хабиба. Теперь его хотят выгнать из сборной Франции
Немного легких новостей отвлечься:
130 новогодних звезд зажглись в окнах исторического здания в центре Риги.
- Много кожи, кружева и необычная шляпка. Разглядываем наряды гостей пятого дня RFW.