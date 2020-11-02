Пн, 2.11.2020
У нас вообще традиция в Даугавпилсе - журналисты и главные редакторы становятся помощниками депутатов или мэра. Притом считается, что это повод для гордости, хотя как по мне - затея сомнительная. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
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  • Повышенные тарифы Rīgas siltums и режим чрезвычайной ситуации. Все, что вы могли пропустить 2 ноября

Повышенные тарифы Rīgas siltums и режим чрезвычайной ситуации. Все, что вы могли пропустить 2 ноября

ФОТО: Rus.TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • За прошедшие сутки выявлено 132 новых случая Covid-19; три человека умерли ( двое в возрастной группе от 70 до 75 лет, один - от 60 до 65).
  • Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 237 человек.
  • Самому молодому пациенту Даугавпилсской больницы c Covid-19 - шесть лет.
  • Covid-19: почти 80% новых случаев выявлено в Риге.
  • В пехотном училище в Алуксне 23 солдата заразились Covid-19.
  • На прошлой неделе совокупный показатель смертности от Covid-19 в Латвии был самым высоким с весны.
  • Covid-19: в школах Риги теперь можно анонимно сообщать о несоблюдении эпидемиологических требований.
  • У работников МИД, которые были в контакте с министром из Словении, не выявлен Covid-19.
  • За октябрь выявлено 185 нарушений мер эпидемиологической безопасности.
  • Готовясь к росту количества больных Covid-19, больницы ограничат услуги стационаров.
  • Covid-19: Перевощиков рекомендует усилить ограничения.
  • Правительство закупит маски для лица и перчатки за полмиллиона евро.
  • Кариньш: Пора принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации.
  • В Испании похоронные бюро объявили забастовку: слишком много умерших от Covid-19.
  • Covid-19: Словакия за один день проверила половину населения.
  • Covid-19: Австрия вводит частичный карантин.
  • "Свободных коек нет": в России пациентке с Covid-19 предложили "сидячую госпитализацию".
  • Принц Уильям переболел Covid-19 еще весной, но это была тайна.

Другие события дня:

  • В декабре повысится тариф на отопление Rīgas siltums - и будет повышаться дальше.
  • В Риге прошел протест против обязательного ношения масок, вакцинации и "чипизации".
  • За 2000 евро в средней школе Скрунды открыли кабинет на свежем воздухе.
  • На улице Чака будут созданы временные велосипедные полосы.
  • Пассажиры Ryanair не получат компенсацию за перелеты в ноябре.
  • Водителя, сбившего насмерть отца и дедушку мэра Риги, будут судить в следующем году.
  • В Риге задержан 26-летний мужчина за покушение на убийство.
  • В воскресенье в ДТП в Латвии погибли двое.
  • В пожаре в Мадонском крае погиб человек.
  • В Москве сгорел склад газовых баллонов.
  • Нападение на Кабульский университет: 22 погибших, более 20 раненых.
  • Курс рубля по отношению к евро упал до самого низкого уровня за последние 6 лет.
  • 65 часов под завалами: трехлетняя девочка спасена после сильного землетрясения в Турции.
  • В Эстонии пьяный водитель устроил бешеные гонки с полицией: его остановили с помощью "ежа".
  • В Подмосковье владельца мясокомбината застрелили из арбалета.
  • Эдвард Сноуден впервые станет отцом и решил получить российское гражданство.

Главное в спорте:

  • Бывший игрок КХЛ получил четыре года колонии за мошенничество.
  • Бриедис получил вызов от чемпиона Европы по версии EBU.
  • Игрок "ПСЖ" лайкнул пост Хабиба. Теперь его хотят выгнать из сборной Франции

Немного легких новостей отвлечься:

  • 130 новогодних звезд зажглись в окнах исторического здания в центре Риги.

  • Много кожи, кружева и необычная шляпка. Разглядываем наряды гостей пятого дня RFW.

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