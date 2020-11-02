Вт, 3.11.2020
Журналистика - это не про интересы политиков и бизнесменов. А то, что нам (СМИ), чтобы выжить, якобы обязательно нужно поддерживать политические партии - не совсем правда. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

В центре Вены открыли стрельбу у синагоги. Есть погибшие и раненые
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ФОТО: EPA/Scanpix

В понедельник вечером в центре Вены неизвестный мужчина открыл стрельбу у синагоги. Очевидцы сообщили о стрельбе на площади Шведенплатц, в районе, где находятся синагога и еврейский центр. Позже полиция официально заявила, что стрельба велась как минимум в шести разных локациях в центре Вены. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Krone.

В результате нападения есть погибшие и раненые. Количество пока неизвестно. Официально полиция говорит об одном убитом прохожем, издание Kurier сообщает о семи жертвах атаки. Как пишет Wien24, в больницы доставлены 15 раненых.

Kronen Zeitung пишет, что, по неподтвержденным данным, один из нападавших подорвал себя с помощью пояса со взрывчаткой. По информации Kurier, синагога не была целью атаки.

Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Сейчас район происшествия оцеплен полицией, операция по задержанию преступников продолжается. Полиция попросила жителей района не выходить на улицу.

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