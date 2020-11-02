В центре Вены открыли стрельбу у синагоги. Есть погибшие и раненые

В понедельник вечером в центре Вены неизвестный мужчина открыл стрельбу у синагоги. Очевидцы сообщили о стрельбе на площади Шведенплатц, в районе, где находятся синагога и еврейский центр. Позже полиция официально заявила, что стрельба велась как минимум в шести разных локациях в центре Вены. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Krone.