В центре Вены открыли стрельбу у синагоги. Есть погибшие и раненые
В понедельник вечером в центре Вены неизвестный мужчина открыл стрельбу у синагоги. Очевидцы сообщили о стрельбе на площади Шведенплатц, в районе, где находятся синагога и еврейский центр. Позже полиция официально заявила, что стрельба велась как минимум в шести разных локациях в центре Вены. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Krone.
В результате нападения есть погибшие и раненые. Количество пока неизвестно. Официально полиция говорит об одном убитом прохожем, издание Kurier сообщает о семи жертвах атаки. Как пишет Wien24, в больницы доставлены 15 раненых.
Kronen Zeitung пишет, что, по неподтвержденным данным, один из нападавших подорвал себя с помощью пояса со взрывчаткой. По информации Kurier, синагога не была целью атаки.
Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.
#Wien #Vienna #Austria #Schisserei pic.twitter.com/K22OXLnQh2— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Сейчас район происшествия оцеплен полицией, операция по задержанию преступников продолжается. Полиция попросила жителей района не выходить на улицу.