В центре Вены открыли стрельбу у синагоги. Убиты семь человек

В центре Вены неизвестный мужчина открыл стрельбу у синагоги. Инцидент произошел вечером 2 ноября возле площади Шведенплатц, в районе, где находятся синагога и еврейский центр. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Krone.
По данным, которые приводит издание Kurier, семь человек, в том числе один полицейский, погибли, четыре получили ранения.
Kronen Zeitung пишет, что, по неподтвержденным данным, один из нападавших подорвал себя с помощью пояса со взрывчаткой. По информации Kurier, синагога не была целью атаки.
Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.
#Wien #Vienna #Austria #Schisserei pic.twitter.com/K22OXLnQh2— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Сейчас район происшествия оцеплен полицией, операция по задержанию преступников продолжается. Полиция попросила жителей района не выходить на улицу.