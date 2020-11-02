Пн, 2.11.2020
У нас вообще традиция в Даугавпилсе - журналисты и главные редакторы становятся помощниками депутатов или мэра. Притом считается, что это повод для гордости, хотя как по мне - затея сомнительная. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

В центре Вены открыли стрельбу у синагоги. Убиты семь человек

ФОТО: EPA/Scanpix

В центре Вены неизвестный мужчина открыл стрельбу у синагоги. Инцидент произошел вечером 2 ноября возле площади Шведенплатц, в районе, где находятся синагога и еврейский центр. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Krone.

По данным, которые приводит издание Kurier, семь человек, в том числе один полицейский, погибли, четыре получили ранения.

Kronen Zeitung пишет, что, по неподтвержденным данным, один из нападавших подорвал себя с помощью пояса со взрывчаткой. По информации Kurier, синагога не была целью атаки.

Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. Сейчас район происшествия оцеплен полицией, операция по задержанию преступников продолжается. Полиция попросила жителей района не выходить на улицу.

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