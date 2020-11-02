В центре Вены открыли стрельбу у синагоги. Убиты семь человек

По данным, которые приводит издание Kurier, семь человек, в том числе один полицейский, погибли, четыре получили ранения.

Kronen Zeitung пишет, что, по неподтвержденным данным, один из нападавших подорвал себя с помощью пояса со взрывчаткой. По информации Kurier, синагога не была целью атаки.

Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.