Коронавирус в мире: Европа уходит на карантин, Мачу-Пикчу открывается для туристов

Изображение на улице в Мумбаи Reuters

Словакия тестирует все население старше 10 лет, глава ВОЗ на самоизоляции, новое падение цен на нефть и локдауны по всей Европе. О том, как развивается ситуация с пандемией Covid-19 в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире превышает 46,6 млн человек, умерли - 1,2 млн.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ушел в самоизоляцию после того, как стало известно, что у одного из его недавних контактов выявлен Covid-19. Гебрейесус заявил, что у него самого нет никаких симптомов, но он обязан действовать в соответствии с протоколом ВОЗ.

Мировые цены на нефть достигли пятимесячного минимума после того, как все больше стран вводят жесткие ограничительные меры. На азиатских биржах торги в понедельник открылись значительным снижением стоимости нефти марки Brent, сейчас она торгуется по 35,7$ за баррель - самый низкий показатель с мая. С начала года Brent упал в цене на 45%.

Аналитики объясняют, что новые локдауны неминуемо приведут к замедлению экономики и, как следствие, к снижению спроса на нефть.

Частичные или полные локдауны за последние две недели были введены во Франции, Испании, Германии, Италии и Британии. Также на ситуацию на рынках влияют предстоящие выборы в США.

Ситуация в Европе

Жители Словакии стоят в очередях на тестирование, соблюдая социальную дистанцию EPA

В Словакии началось масштабное тестирование всех граждан старше 10 лет. В общей сложности за две недели будут протестированы 4 млн человек. По словам властей, в условиях резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране это единственный способ избежать общенационального локдауна.

Похоронные бюро по всей Испании начали забастовку, требуя увеличения персонала в связи с тем, что резко растет смертность от коронавируса. Профсоюзы заявляют, что скоро люди могут столкнуться с задержкой похорон, как это уже было в самом начале эпидемии в стране. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в Испании превысило 1,1 млн человек, умерли - 35,8 тысяч.

Рестораны и бары Германии примут на себя основной удар нового локдауна Getty Images

В Германии на месяц введен облегченный локдаун, ограничения в основном коснутся спортивной, развлекательной и ресторанной сферы. Заведения общепита продолжат обслуживание только навынос. Собираться на улице можно компаниями до 10 человек, являющихся членами только двух семей. Малый бизнес может рассчитывать на компенсацию финансовых потерь со стороны государства. Школы, магазины и офисы продолжат работать в обычном режиме.