"Это был не бокс": Зутис извинился, а Смирнов жаждет реванша

Субботний поединок Зутиса и Смирнова в рамках турнира LNK Fight Night 17 превратился в настоящий фарс - оба боксёра принялись выяснять отношения прямо в ринге, игнорирую правила бокса.

Этот бой был объявлен главным событием LNK Fight Night 17, но из-за того, что оба спортсмена были дисквалицифированы, поединок был признан несостоявшимся.

После боя оба боксёра на своих страницах Facebook поделились размышлениями о произошедшем и планами на будущее.

"Следующий бой будет с Кристапом Зутисом по правилам ММА. Есть уже люди, которые хотят сделать этот бой, в ближайшее время будет информация! Три раунда по 5 минут, без правил", - написал Смирнов.

Также Смирнов отметил, что Зутис написал ему личное сообщение, в котором извинился за свои высказывания. Напомним, после того, как бой закончился, Зутис кричал через весь ринг о том, что использует девушку Смирнова в сексуальных целях.

"Я бы хотел извиниться перед всеми. В первую очередь перед Латвийской федерацией бокса и господином Ахметовым, перед LNK Boxing и своими тренерами и болельщиками. Перед всеми, кто потратил деньги на билеты! Это был не бокс. Хотел бы также извиниться перед господином Коровиным. Мне честно стыдно за это и тут не может быть никаких оправданий", - написал на Facebook Зутис.

Оба боксёра уже встречались в ринге. В 2018 году победу одержал Кристап Зутис.