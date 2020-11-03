"На линии фронта Covid". Заболевший отец ученика рижской школы показывает лечение прямо из больницы

Te nu mēs esam, pie pašas COVID frontes līnijas, ārstu sagatavoti, tālāk mēs paši, papildspēkus nesūtiet. Jūs tur galvenais noturiet aizmuguri. Sūtiet foto no savām pozīcijām, mums tas tiešām daudz nozīmē #COVIDfrontinieki

p.s. troļļus droši šurp, mēs no viņiem izvārīsim buljonu pic.twitter.com/p4Dk7LxQvb — Kristaps (@atheist_from_lv) October 30, 2020

"На самой линии фронта Covid", - это один из самых популярных твитов Кристапа.

"Писать в Twitter было и остается для меня повседневным делом. Здорово поговорить со своими в своем пузыре и поругаться с чужими", - рассказывает он.

Он поделился, как оказался в больнице: "Самый критический момент был однажды вечером - у меня было 38 с чем-то, и меня начало нетипично трясти. Обычно я просто потею при высокой температуре, но тут даже кружку чая было тяжело в руке удержать, и я весь трясся".

Он вызвал бригаду Неотложной медицинской помощи, которая доставила его в больницу.

"Этот Covid-кашель такой, что сбивает ритм дыхания. Нет времени перевести дух. Он постоянно дрессирует тебя коротким кашлем 30 раз подряд. Самое сложное, когда он будит тебя ночью", - признает мужчина.

По его словам, самое тяжелое сейчас - это приступы кашля. Однако, уже две ночи этот кашель не будит его по ночам, но и по самому оптимистичному прогнозу Кристапа выпишут из больницы через 10 дней. В то же время он понимает, что выздоровление продолжится и после больницы.

Тех, кто нарушает ограничения, введенные для борьбы с Covid-19, он сравнивает с нарушителями дорожного движения.

"Этих людей тоже надо наказывать. В новостях можно прочитать, сколько компаний наказали за нарушения ограничений, клубы итд. Только через такую призму они поймут", - считает он.

За деятельностью Кристапа в соцсети следят несколько тысяч человек. Более того - это даже принесло ощутимые плоды. Он продемонстрировал, как сложно отсоединить баллон с кислородом, потому что надо нажать кнопку в очень неудобном месте - у врачей в перчатках это порой получается не с первого раза, а у самого пациента может не хватить сил, чтобы помочь.

Кристап предложил идею, как это облегчить - нарисовал на салфетке эскиз возможного ключика и снял на телефон. Вскоре компания по 3D-печати 3D Baltic предложила свою помощь.

К переписке подключилась и руководитель Неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, с ее помощью пустой кислородный баллон доставили к экспертам по 3D, а они изготовили прототипы.

TV3 Ziņas отмечают, что инициативу пациента в больнице пока восприняли без особого энтузиазма, так как существует специальный процесс отключения кислородного баллона, который пациенты вообще не должны выполнять - это делает обученный персонал.

Будет ли это приспособление полезно для врачей, а главное - можно ли будет его законно применять, так быстро выяснить не представляется возможным - испытание необходимо согласовать с производителями баллонов на практике, что и будет сделано.

Visi vaicā, kā mums ar atslēdziņu balonam ar ko būtu ērtāk noņemt mitrinātāju, strādājam ar @Baltic3D uz entuziasma pamata un ir pirmie rezultāti. Pagaidām fail, bet tas ir tikai normāli, zinām kļūdas, būs nākamais prototips. Pa brīvdienām paveiktais nav slikti. pic.twitter.com/WOs7hM9fh0 — Kristaps (@atheist_from_lv) November 2, 2020