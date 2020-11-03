Вт, 3.11.2020
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"На линии фронта Covid". Заболевший отец ученика рижской школы показывает лечение прямо из больницы

Кристап - отец ученика Рижской школы Натальи Драудзини. У его сына не было симптомов Covid-19, однако вся семья заразилась - супруге удалось переболеть дома, а Кристап попал в больницу. Теперь 44-летний мужчина рассказывает о течении своей болезни в своем микроблоге Twitter прямо из палаты Латвийского центра инфектологии, сообщает Panorāma. 

"На самой линии фронта Covid", - это один из самых популярных твитов Кристапа. 

"Писать в Twitter было и остается для меня повседневным делом. Здорово поговорить со своими в своем пузыре и поругаться с чужими", - рассказывает он. 

Он поделился, как оказался в больнице: "Самый критический момент был однажды вечером - у меня было 38 с чем-то, и меня начало нетипично трясти. Обычно я просто потею при высокой температуре, но тут даже кружку чая было тяжело в руке удержать, и я весь трясся". 

Он вызвал бригаду Неотложной медицинской помощи, которая доставила его в больницу. 

"Этот Covid-кашель такой, что сбивает ритм дыхания. Нет времени перевести дух. Он постоянно дрессирует тебя коротким кашлем 30 раз подряд. Самое сложное, когда он будит тебя ночью", - признает мужчина. 

По его словам, самое тяжелое сейчас - это приступы кашля. Однако, уже две ночи этот кашель не будит его по ночам, но и по самому оптимистичному прогнозу Кристапа выпишут из больницы через 10 дней. В то же время он понимает, что выздоровление продолжится и после больницы. 

Тех, кто нарушает ограничения, введенные для борьбы с Covid-19, он сравнивает с нарушителями дорожного движения.

"Этих людей тоже надо наказывать. В новостях можно прочитать, сколько компаний наказали за нарушения ограничений, клубы итд. Только через такую призму они поймут", - считает он. 

За деятельностью Кристапа в соцсети следят несколько тысяч человек. Более того - это даже принесло ощутимые плоды. Он продемонстрировал, как сложно отсоединить баллон с кислородом, потому что надо нажать кнопку в очень неудобном месте - у врачей в перчатках это порой получается не с первого раза, а у самого пациента может не хватить сил, чтобы помочь.

Кристап предложил идею, как это облегчить - нарисовал на салфетке эскиз возможного ключика и снял на телефон. Вскоре компания по 3D-печати 3D Baltic предложила свою помощь. 

К переписке подключилась и руководитель Неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, с ее помощью пустой кислородный баллон доставили к экспертам по 3D, а они изготовили прототипы. 

TV3 Ziņas отмечают, что инициативу пациента в больнице пока восприняли без особого энтузиазма, так как существует специальный процесс отключения кислородного баллона, который пациенты вообще не должны выполнять - это делает обученный персонал.

Будет ли это приспособление полезно для врачей, а главное - можно ли будет его законно применять, так быстро выяснить не представляется возможным - испытание необходимо согласовать с производителями баллонов на практике, что и будет сделано.

Видео: Сюжет о Кристапе на латышском языке  

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