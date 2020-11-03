За прошедшие сутки выявлен 171 новый случай Covid-19; два человека умерли

За прошедшие сутки было проведено 5235 тестов на Covid-19, доля положительных результатов анализа достигла 3,3%.

Умерли два инфицированных Covid-19 человека, которые принадлежали к возрастным группам от 70 до 75 ми от 80 до 95 лет. На сегодняшний день в Латвии с диагнозом Covid-19 скончались 79 человек.