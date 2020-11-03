Вт, 3.11.2020
У нас вообще традиция в Даугавпилсе - журналисты и главные редакторы становятся помощниками депутатов или мэра. Притом считается, что это повод для гордости, хотя как по мне - затея сомнительная. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

За прошедшие сутки выявлен 171 новый случай Covid-19; два человека умерли

ФОТО: Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 171 новый случай Covid-19, два инфицированных человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За прошедшие сутки было проведено 5235 тестов на Covid-19, доля положительных результатов анализа достигла 3,3%.

Умерли два инфицированных Covid-19 человека, которые принадлежали к возрастным группам от 70 до 75 ми от 80 до 95 лет. На сегодняшний день в Латвии с диагнозом Covid-19 скончались 79 человек.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6439 человек. С 29 октября поступили сообщения о выздоровлении еще 38 человек, следовательно, с начала пандемии, переболев Covid-19, в Латвии полностью выздоровели 1444 человека.

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