Фото ⟩ Все заколочено: в день выборов президента США магазины приготовились к беспорядкам

Напомним, основная борьба развернулась между действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом демократом Джо Байденом.

Как отмечает Русская служба BBC, обычно на подсчет голосов уходит несколько дней, но зачастую победитель становится известен уже ночью.

В этом году свои коррективы ввела пандемия - многие избиратели отправили свои бюллетени по почте, их пересчет может затянуться.

Таким образом имя нового президента США могут не объявить несколько дней или даже недель.

ФОТО: Ted S. Warren / AP

До 3 ноября предварительно проголосовали 97 млн человек - это рекорд для США. В опросах уверенно лидирует Джо Байден, но его преимущество значительно меньше там, где и решится исход выборов, отмечает BBC.