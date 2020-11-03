Вт, 3.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Фото ⟩ Все заколочено: в день выборов президента США магазины приготовились к беспорядкам

ФОТО: Ted S. Warren / AP

Во вторник, 3 ноября, в США проходит голосование на выборах президента. Владельцы магазинов в Вашингтоне уже подготовились к любому развитию событий и заколотили витрины. Все - на случай беспорядков. 

Напомним, основная борьба развернулась между действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом демократом Джо Байденом.

Как отмечает Русская служба BBC, обычно на подсчет голосов уходит несколько дней, но зачастую победитель становится известен уже ночью.

В этом году свои коррективы ввела пандемия - многие избиратели отправили свои бюллетени по почте, их пересчет может затянуться.

Таким образом имя нового президента США могут не объявить несколько дней или даже недель.

ФОТО: Ted S. Warren / AP

До 3 ноября предварительно проголосовали 97 млн человек - это рекорд для США. В опросах уверенно лидирует Джо Байден, но его преимущество значительно меньше там, где и решится исход выборов, отмечает BBC.

Галерея: Магазины подготовились к выборам президента США

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