Вт, 3.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Диего Марадона госпитализирован в Аргентине

Диего Марадона

ФОТО: Reuters/ScanPix

Легендарный бывший аргентинский футболист Диего Марадона оказался в больнице. Об этом сообщает Goal со ссылкой на источники в Аргентине.

В СМИ появились слухи, что его состояние не вызывает опасений, а тестирование на Covid-19 показало отрицательный результат.

Личный врач Марадоны Леопольдо Луке рассказал, что аргентинец намерен уже 8 ноября руководить своей командой "Химнасия и Эсгрима" в матче с "Велес Сарсфилд".

"Он в больнице, потому что сам захотел приехать. Его жизни ничего не угрожает, мы не приехали сюда из-за какой-то срочности. Скоро Диего будет намного лучше. Его госпитализировали на три дня, чтобы он восстановил водный баланс", - приводит слова врача "Чемпионат".

Последний раз Марадона появлялся на публике в пятницу, 30 октября, на игре его команды "Химнасия и Эсгрима" в первом туре чемпионата Аргентины с "Патронато" (3:0).

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