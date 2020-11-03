Диего Марадона госпитализирован в Аргентине

В СМИ появились слухи, что его состояние не вызывает опасений, а тестирование на Covid-19 показало отрицательный результат.

Личный врач Марадоны Леопольдо Луке рассказал, что аргентинец намерен уже 8 ноября руководить своей командой "Химнасия и Эсгрима" в матче с "Велес Сарсфилд".

"Он в больнице, потому что сам захотел приехать. Его жизни ничего не угрожает, мы не приехали сюда из-за какой-то срочности. Скоро Диего будет намного лучше. Его госпитализировали на три дня, чтобы он восстановил водный баланс", - приводит слова врача "Чемпионат".