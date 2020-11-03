УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с пересмотром организации Евро-2020, который был перенесён на 2021 год. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, в УЕФА могут принять решение о проведении всех матчей турнира на территории России. Такой план рассматривется из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Изначально планировалось устроить турнир в нескольких странах, но из-за пандемии коронавируса в разных странах и городах будут действовать свои ограничения. Проблематичным будет и пересечение границ в сложившейся ситуации.
Сообщается, что из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе права проведения матчей Евро-2020 лишится Азербайджан.
Россия, в свою очередь, выглядит идеальным кандидатом для проведения такого масштабного турнира, учитывая построенную к чемпионату мира 2018 года инфраструктуру.
В данный момент на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге запланировано проведение трёх матчей группового этапа Евро-2020 и одной игры 1/4 финала.
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.