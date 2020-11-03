УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

По данным издания, в УЕФА могут принять решение о проведении всех матчей турнира на территории России. Такой план рассматривется из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Изначально планировалось устроить турнир в нескольких странах, но из-за пандемии коронавируса в разных странах и городах будут действовать свои ограничения. Проблематичным будет и пересечение границ в сложившейся ситуации.

Сообщается, что из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе права проведения матчей Евро-2020 лишится Азербайджан.

Россия, в свою очередь, выглядит идеальным кандидатом для проведения такого масштабного турнира, учитывая построенную к чемпионату мира 2018 года инфраструктуру.

В данный момент на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге запланировано проведение трёх матчей группового этапа Евро-2020 и одной игры 1/4 финала.