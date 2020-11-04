Разгром "Шахтёра", ничья "Локо" и фейерверк голов от "Ливерпуля" и "Баварии"
Во вторник, 3 ноября, состоялись матчи третьего тура розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Группа А
Локомотив Москва - Атлетико Мадрид 1:1
Зальцбург - Бавария 2:6
В Москве "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико". Гости вышли вперёд на 17-й минуте встречи после точного удара Хосе Марии Хименеса головой в нижний угол ворот. На 23-й минуте хозяева сравняли счёт, реализовав пенальти. 11-метровый удар точно исполнил Антон Миранчук.
После этого "Атлетико" владел ощутимым преимуществом, но в нескольких эпизодах москвичей выручил вратарь Гильерме, а после одного из ударов гостей мяч попал в штангу.
В параллельном матче "Бавария" добилась убедительной выездной победы над "Зальцбургом" со счётом 6:2. Уже на 4-й минуте мюнхенцы пропустили гол от Мергима Бериша, но в середине первого тайма Роберт Левандовски с пенальти сравнял счёт, а до перерыва Томас Мюллер заставил ошибиться Расмуса Кристенсена, от которого мяч влетел в собственные ворота.
🚨 "Баварию" не остановить— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2020
1⃣4⃣ подряд побед в #ЛигаЧемпионов. Рекордная серия продолжается pic.twitter.com/ZX69AXzr1s
В середине второго тайма Масая Окугава сравнял счёт, но концовка осталась за "Баварией". На 79-й минуте Жером Боатенг точно пробил головой, на 83-й Лерой Зане пробил в дальнюю девятку, на 88-й Левандовски оформил дубль, а точку в матче поставил Лукас Эрнандес.
Группа B
Шахтёр Донецк - Боруссия Мёнхенгладбах 0:6
Реал Мадрид - Интер 3:2
На стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве мёнхенгладбахская "Боруссия" камня на камне не оставила от номинальных хозяев. В составе немецкой команды голами отметились Рами Бенсебаини, Ларс Штиндль, Алассан Плеа (хет-трик) и защитник "Шахтёра" Валерий Бондарь, который отправил мяч в собственные ворота.
В другом матче группы В мадридский "Реал" вырвал победу в матче с миланским "Интером". Счёт в матче на 25-й минуте открыл нападающий "сливочных" Карим Бензема, а на 33-й минуте защитник Серхио Рамос удвоил преимущество мадридской команды. Через 2 минуты форвард "Интера" Лаутаро Мартинес сократил отставание гостей в счёте, а на 68-й минуте полузащитник миланской команды Иван Перишич сравнял счёт. На 80-й минуте нападающий Родриго принёс "Реалу" победу.
После трёх туров группу В возглавляет мёнхенгладбахская "Боруссия" (5 очков), "Реал" поднялся на второе место (4 очка), "Шахтёр" идёт третьим (4 очка) и на последнем месте "Интер" (2 очка).
🤔 Какое место займет теперь "Интер" в группе B?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/OPRL7guUq2— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2020
Группа C
Порто - Марсель 3:0
Манчестер Сити - Олимпиакос 3:0
С одинаковым счётом закончились оба матча в группе С. В Порту на стадионе "Драгау" голами в составе хозяев отметились Мусса Марега, Сержиу Оливейра и Луис Диас.
В Манчестере на стадионе "Этихад" подопечные Хосепа Гвардиолы одержали третью победу на групповом этапе. На этот раз досталось греческому "Олимпиакосу", которому забили Ферран Торрес, Габриэл Жезус и Жоау Канселу.
Набрав девять очков, "Сити" возглавляет турнирную таблицу. "Порту", набрав шесть очков, занимает второе место. "Олимпиакос" (3 очка) располагается на третьей строчке, а "Марсель" пока не только не смог набрать очков, но и не забил ни одного мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Ферран Торрес забил в 4-м подряд матче #ЛигаЧемпионов 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/aTzaup2WUa— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2020
Группа D
Аталанта - Ливерпуль 0:5
Митьюлланд - Аякс 1:2
Много голов в этот вечер побывало и в воротах итальянской "Аталанты", которая принимала "Ливерпуль". Голами в составе английской команды отметились Садио Мане, Мохамед Салах и Диогу Жота, который оформил хет-трик.
Отметим, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук попал в заявку команды на эту встречу, однако на поле так и не появился.
После трёх туров группу D уверенно возглавляет "Ливерпуль" (9 очков), "Аякс" и "Аталанта" имею в своём активе по 4 очка, а датский "Митьюлланд" пока без набранных баллов.