Разгром "Шахтёра", ничья "Локо" и фейерверк голов от "Ливерпуля" и "Баварии"

Группа А

Локомотив Москва - Атлетико Мадрид 1:1

Зальцбург - Бавария 2:6

В Москве "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико". Гости вышли вперёд на 17-й минуте встречи после точного удара Хосе Марии Хименеса головой в нижний угол ворот. На 23-й минуте хозяева сравняли счёт, реализовав пенальти. 11-метровый удар точно исполнил Антон Миранчук.

После этого "Атлетико" владел ощутимым преимуществом, но в нескольких эпизодах москвичей выручил вратарь Гильерме, а после одного из ударов гостей мяч попал в штангу.

В параллельном матче "Бавария" добилась убедительной выездной победы над "Зальцбургом" со счётом 6:2. Уже на 4-й минуте мюнхенцы пропустили гол от Мергима Бериша, но в середине первого тайма Роберт Левандовски с пенальти сравнял счёт, а до перерыва Томас Мюллер заставил ошибиться Расмуса Кристенсена, от которого мяч влетел в собственные ворота.

🚨 "Баварию" не остановить



1⃣4⃣ подряд побед в #ЛигаЧемпионов. Рекордная серия продолжается pic.twitter.com/ZX69AXzr1s — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2020

В середине второго тайма Масая Окугава сравнял счёт, но концовка осталась за "Баварией". На 79-й минуте Жером Боатенг точно пробил головой, на 83-й Лерой Зане пробил в дальнюю девятку, на 88-й Левандовски оформил дубль, а точку в матче поставил Лукас Эрнандес.

Группа B

Шахтёр Донецк - Боруссия Мёнхенгладбах 0:6

Реал Мадрид - Интер 3:2

На стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве мёнхенгладбахская "Боруссия" камня на камне не оставила от номинальных хозяев. В составе немецкой команды голами отметились Рами Бенсебаини, Ларс Штиндль, Алассан Плеа (хет-трик) и защитник "Шахтёра" Валерий Бондарь, который отправил мяч в собственные ворота.

В другом матче группы В мадридский "Реал" вырвал победу в матче с миланским "Интером". Счёт в матче на 25-й минуте открыл нападающий "сливочных" Карим Бензема, а на 33-й минуте защитник Серхио Рамос удвоил преимущество мадридской команды. Через 2 минуты форвард "Интера" Лаутаро Мартинес сократил отставание гостей в счёте, а на 68-й минуте полузащитник миланской команды Иван Перишич сравнял счёт. На 80-й минуте нападающий Родриго принёс "Реалу" победу.

После трёх туров группу В возглавляет мёнхенгладбахская "Боруссия" (5 очков), "Реал" поднялся на второе место (4 очка), "Шахтёр" идёт третьим (4 очка) и на последнем месте "Интер" (2 очка).

Группа C

Порто - Марсель 3:0

Манчестер Сити - Олимпиакос 3:0

С одинаковым счётом закончились оба матча в группе С. В Порту на стадионе "Драгау" голами в составе хозяев отметились Мусса Марега, Сержиу Оливейра и Луис Диас.

В Манчестере на стадионе "Этихад" подопечные Хосепа Гвардиолы одержали третью победу на групповом этапе. На этот раз досталось греческому "Олимпиакосу", которому забили Ферран Торрес, Габриэл Жезус и Жоау Канселу.

Набрав девять очков, "Сити" возглавляет турнирную таблицу. "Порту", набрав шесть очков, занимает второе место. "Олимпиакос" (3 очка) располагается на третьей строчке, а "Марсель" пока не только не смог набрать очков, но и не забил ни одного мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Группа D

Аталанта - Ливерпуль 0:5

Митьюлланд - Аякс 1:2

Много голов в этот вечер побывало и в воротах итальянской "Аталанты", которая принимала "Ливерпуль". Голами в составе английской команды отметились Садио Мане, Мохамед Салах и Диогу Жота, который оформил хет-трик.

Отметим, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук попал в заявку команды на эту встречу, однако на поле так и не появился.