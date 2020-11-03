Экономист Банка Латвии: ограничение вируса важно и с экономической точки зрения

Противопоставление общественного здоровья и экономики в контексте пандемии Covid-19 - ложная дилемма, заявил агентству LETA экономист Банка Латвии Карлис Вилертс, комментируя необходимость введения в Латвии режима чрезвычайной в связи с распространением Covid-19.
Он подчеркнул, что замедление распространения вируса - не худший сценарий для экономики, напротив, успешное ограничение вируса критически важно также с экономической точки зрения.
"Даже без ограничений мы не смогли бы избежать падения экономической активности, если бы это в то же время означало неконтролируемое распространение болезни и значительное увеличение смертности. Маловероятно, что люди в таких обстоятельствах продолжали бы жить как обычно, например, посещали бы рестораны и культурные мероприятия или отправляли своих детей на спортивные занятия. В конечном итоге спрос на товары и услуги все равно упал бы, но цена, измеряемая количеством человеческих жизней, была бы намного выше", - сказал Вилертс.
Он отметил, что экономика страны будет страдать от "шрамов", нанесенных экономическим кризисом, и в долгосрочной перспективе - компании становятся осторожными в своих инвестиционных решениях, проблемы с ликвидностью перерастают в проблемы неплатежеспособности и банкротства, для безработных уменьшаются возможности трудоустройства, это относится также к возможностям для выпускников начать карьеру.
В то же время необходимо понимать, что экономические последствия будут в значительной степени зависеть от того, насколько успешно удастся ограничить распространение вируса", - заявил экономист.
В то же время он подчеркнул, что нельзя обманываться, считая, что ограничения не обходятся без экономических последствий. "Это означает, что важно параллельно с ограничениями предоставлять поддержку пострадавшим от кризиса компаниям и домохозяйствам. Кроме того, и сопротивление ограничениям, вероятно, было бы меньше, если бы компании и домохозяйства были уверены в подушке безопасности в виде государственной помощи", - сказал экономист Банка Латвии.
Вилертс отметил, что весенний опыт показывает, что набор инструментов поддержки бизнеса в Латвии сопоставим с поддержкой в Литве и Эстонии, но в отношении инструментов, предназначенных для поддержания доходов населения - пособий за простой и других социальных выплат - Латвия отстала от соседних стран. Это отразилось также в более резком сокращении частного потребления, что является одной из причин того, почему валовой внутренний продукт Литвы и Эстонии в первом полугодии сократился меньше, чем в Латвии.
Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 2 ноября, заявил, что, учитывая распространение Covid-19, пора принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации.