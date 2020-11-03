Предупреждают, что в этом году Рождество фактически придется отменить

Пандемия Covid-19 очень быстро распространяется в некоторых частях мира, особенно в Европе. Лидеры мировых держав и организаций предупреждают, что в этом году Рождество во многих местах будет не таким, как мы привыкли, пишет The Washington Post.
Как президент Франции Эммануэль Макрон, так и канцлер Германии Ангела Меркель озвучили опасения по поводу того, как пройдут рождественские выходные, которые часто означают для людей путешествия и встречи в семейном кругу в помещениях. За неполные два месяца до Рождества в этих странах был установлен режим карантина.
В среду в своей речи Макрон сказан, что надеется на эффект 15-дневного карантина и что он поможет снизить неконтролируемое распространение вируса.
Оптимистичная речь президента Франции привела к определенной тревоге. Лидеры других стран Европы выразили куда более пессимистичный настрой.
"Думаю, это Рождество будет отличаться от того, к которому мы привыкли", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она фактически повторила слова главы Минздрава Испании Сальвадора Ильи - он на прошлой неделе местной радиостанции RAC1 сказал, что "в этом году Рождество определенно не будет нормальным - оно будет иным и с дистанцией".
Опасения по поводу влияния пандемии на Рождество наблюдается не только в рядах политиков. Серьезные опасения есть и у многих предприятий, которые фактически зависят именно от результатов продаж на Рождество. Многие финансовые эксперты предупреждают, что в этом году придется забыть о росте продаж в рождественский сезон.
В опубликованном Fidelity International в пятницу заявлении Грейхем Шмит сказал, что "сейчас нет ясности, пройдут ли рождественские мероприятия как обычно или же они не пройдут вовсе".
Многие политические лидеры выразили опасения в связи с тем, будет ли вообще в их странах происходить что-то, связанное с Рождеством. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в июле сказал, что "в ноябре может произойти возврат к нормальной жизни", однако в результате оказалось, что именно с 5 ноября страна начинает карантинный режим, который продлится минимум до начала декабря.
Один из представителей кабинета Джонсона заявил ВВС, что "людям нужно считаться с возможностью, что на Рождество не удастся собраться так, как это было бы в нормальных условиях".
В свою очередь, в Канаде число случаев заболеваний коронавирусом после празднования Дня благодарения - предупреждение для всего мира, что празднования могут быть слишком рискованными.
Кроме того, в своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента Джо Байдена в желании отменить Рождество, несмотря на то, что Байден публично не комментировал эту тему.
Результаты Дня благодарения в Канаде свидетельствует, что даже собрание в небольшом количестве может сыграть значимую роль в распространении вируса. Чиновники минимум в трех провинциях, а также в федеральном парламенте указывают, что быстрый рост числа заболеваний связан именно с отмечанием праздников.
"Очень неприятно осознавать, что нам нужно быть чрезвычайно, чрезвычайно внимательными, в противном случае в этом году придется обойтись без семейных собраний, как это обычно происходит на Рождество", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Даже Ватикан сообщил, что происходят перемены. В частности, на рождественской мессе Папы римского Франциска будет ограниченное число посетителей.
Многие эксперты в области здоровья указывают, что нынешние попытки ограничить болезнь слишком мягкие и не работают, поэтому необходимы более строгие ограничения.
"Чтобы снизить распространение заболевания, нам нужно задуматься о иных способах проведения выходных", - сказала Якоб во вторник в интервью бельгийской радиостанции RTBF.