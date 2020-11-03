Предупреждают, что в этом году Рождество фактически придется отменить

Как президент Франции Эммануэль Макрон, так и канцлер Германии Ангела Меркель озвучили опасения по поводу того, как пройдут рождественские выходные, которые часто означают для людей путешествия и встречи в семейном кругу в помещениях. За неполные два месяца до Рождества в этих странах был установлен режим карантина.

В среду в своей речи Макрон сказан, что надеется на эффект 15-дневного карантина и что он поможет снизить неконтролируемое распространение вируса.

"В удачном случае будет надежда", что Рождество и Новый год люди смогут провести вместе, в семейном кругу.

Оптимистичная речь президента Франции привела к определенной тревоге. Лидеры других стран Европы выразили куда более пессимистичный настрой.

"Думаю, это Рождество будет отличаться от того, к которому мы привыкли", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она фактически повторила слова главы Минздрава Испании Сальвадора Ильи - он на прошлой неделе местной радиостанции RAC1 сказал, что "в этом году Рождество определенно не будет нормальным - оно будет иным и с дистанцией".

Опасения по поводу влияния пандемии на Рождество наблюдается не только в рядах политиков. Серьезные опасения есть и у многих предприятий, которые фактически зависят именно от результатов продаж на Рождество. Многие финансовые эксперты предупреждают, что в этом году придется забыть о росте продаж в рождественский сезон.

В опубликованном Fidelity International в пятницу заявлении Грейхем Шмит сказал, что "сейчас нет ясности, пройдут ли рождественские мероприятия как обычно или же они не пройдут вовсе".

Многие политические лидеры выразили опасения в связи с тем, будет ли вообще в их странах происходить что-то, связанное с Рождеством. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в июле сказал, что "в ноябре может произойти возврат к нормальной жизни", однако в результате оказалось, что именно с 5 ноября страна начинает карантинный режим, который продлится минимум до начала декабря.

Если ситуация не улучшится, карантин будет продлен, и это означает, что Рождество и Новый год пройдут в условиях карантина.

Один из представителей кабинета Джонсона заявил ВВС, что "людям нужно считаться с возможностью, что на Рождество не удастся собраться так, как это было бы в нормальных условиях".

В свою очередь, в Канаде число случаев заболеваний коронавирусом после празднования Дня благодарения - предупреждение для всего мира, что празднования могут быть слишком рискованными.

В США, где День благодарения и Рождество - главные праздники зимнего сезона, - официально никаких опасений не звучит. Отдельные представители республиканской партит призвали в "любом случае держать страну открытой во время праздничного сезона".

Кроме того, в своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента Джо Байдена в желании отменить Рождество, несмотря на то, что Байден публично не комментировал эту тему.

Результаты Дня благодарения в Канаде свидетельствует, что даже собрание в небольшом количестве может сыграть значимую роль в распространении вируса. Чиновники минимум в трех провинциях, а также в федеральном парламенте указывают, что быстрый рост числа заболеваний связан именно с отмечанием праздников.

"Очень неприятно осознавать, что нам нужно быть чрезвычайно, чрезвычайно внимательными, в противном случае в этом году придется обойтись без семейных собраний, как это обычно происходит на Рождество", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Время до Рождества еще есть, но уже сейчас понятно, что в части Европы праздника фактически не будет. В некоторых городах Германии, Чехии и Великобритании в этом году отменены традиционные рождественские базарчики из-за опасений в распространении вируса.

Даже Ватикан сообщил, что происходят перемены. В частности, на рождественской мессе Папы римского Франциска будет ограниченное число посетителей.

Многие эксперты в области здоровья указывают, что нынешние попытки ограничить болезнь слишком мягкие и не работают, поэтому необходимы более строгие ограничения.

Например, бельгийский врач Фредерик Якоб порекомендовал очень радикальное решение. Руководитель инфекционного отделения одной из больниц Брюсселя сказал, что празднование Рождества можно перенести на... июль или август следующего года.