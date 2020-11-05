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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига

Ой, всё! ⟩ Побриться налысо и не пожалеть об этом ни разу - как? Отвечает Дана Соколова

Дана Соколова

ФОТО: Диана Радейко

RUS TVNET представляет второй выпуск подкаста "Ой, всё!". В этот раз у нас в гостях - певица Дана Соколова. 

В этом выпуске:

  • Как Дана одним махом сбрила все волосы и почему не жалела об этом ни разу. 
  • Как брутальный образ Даны принимают в Риге, а как - в Москве. 
  • Почему "быть как Дана" не выйдет. 
  • Почему нужно оставаться собой и принимать себя, несмотря ни на что. 
  • Как бороться со страхом критики от окружающих.
  • А еще Дана напомнит о притче "Пчела и муха".

Для тех, кто не знал, у Даны когда-то были длинные волосы:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас Дана выглядит так:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Немного о Дане

Дана Соколова - певица, которая входит в состав российского лейбла Black Star. В Риге артистку знают еще и как поэтессу: она даже выпустила собственный сборник стихов. Девушка часто экспериментирует со своими образами, в особенности это касается волос. Тату, короткие волосы (и стрижка "под ноль") - уже практически ее визитная карточка. 

Всего лишь часть из многочисленных образов Даны:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Аудиооформление подкаста: Павел Рутковскис
  • Дизайн лого: Катрина Делле

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