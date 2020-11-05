Ой, всё! ⟩ Побриться налысо и не пожалеть об этом ни разу - как? Отвечает Дана Соколова

RUS TVNET представляет второй выпуск подкаста "Ой, всё!". В этот раз у нас в гостях - певица Дана Соколова.
В этом выпуске:
- Как Дана одним махом сбрила все волосы и почему не жалела об этом ни разу.
- Как брутальный образ Даны принимают в Риге, а как - в Москве.
- Почему "быть как Дана" не выйдет.
- Почему нужно оставаться собой и принимать себя, несмотря ни на что.
- Как бороться со страхом критики от окружающих.
- А еще Дана напомнит о притче "Пчела и муха".
Для тех, кто не знал, у Даны когда-то были длинные волосы:
Сейчас Дана выглядит так:
Немного о Дане
Дана Соколова - певица, которая входит в состав российского лейбла Black Star. В Риге артистку знают еще и как поэтессу: она даже выпустила собственный сборник стихов. Девушка часто экспериментирует со своими образами, в особенности это касается волос. Тату, короткие волосы (и стрижка "под ноль") - уже практически ее визитная карточка.
Всего лишь часть из многочисленных образов Даны:
- Аудиооформление подкаста: Павел Рутковскис
- Дизайн лого: Катрина Делле