Ой, всё! ⟩ Побриться налысо и не пожалеть об этом ни разу - как? Отвечает Дана Соколова

Для тех, кто не знал, у Даны когда-то были длинные волосы:

Дана Соколова - певица, которая входит в состав российского лейбла Black Star. В Риге артистку знают еще и как поэтессу: она даже выпустила собственный сборник стихов. Девушка часто экспериментирует со своими образами, в особенности это касается волос. Тату, короткие волосы (и стрижка "под ноль") - уже практически ее визитная карточка.