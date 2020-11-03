Covid-19: В Литве выявлено 897 новых случаев, в Эстонии - 80

Литва

В Литве в понедельник выявлено 897 новых случаев Covid-19, скончались пять инфицированных человек, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

С начала пандемии заражение Covid-19 в Литве было диагностировано у 17 453 человек, а выздоровление подтверждено у 4934 человек.

За прошедшие сутки в Литве было проведено 4993 анализа на Covid-19, 18% из которых оказались положительными. С начала пандемии в Литве было проведено 1 038 154 анализа на Covid-19.

На сегодняшний день от Covid-19 в Литве скончались 175 человек, а еще 61 инфицированный умер по другим причинам.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в Литве на сегодняшний день составляет 334 случая на 100 тыс. жителей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировано 80 новых случаев коронавируса.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1631 первичный тест на Covid-19, положительный результат дали 80 тестов (4,9%), передал департамент здоровья. Заболеваемость за последние 14 дней составляет 75,10 на 100 000 населения, доля положительных тестов составляет 4,7%.

По состоянию на утро 3 ноября госпитализированы 45 пациентов с Covid-19, двое подключены к аппарату ИВЛ.

По состоянию на 3 ноября выздоровели 3904 человека.