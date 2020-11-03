Под Елгавой из-за лесного животного произошло фронтальное столкновение машин

В понедельник, 2 ноября, в волости Вилцес Елгавского края автомобиль столкнулся с лесным животным, после чего вызвал фронтальное столкновение с ехавшей навстречу машиной. В результате аварии травмы получили три человека, сообщает агентство LETA.
Согласно предварительной информации, на дороге Добеле-Бауска в автомобиль Plymouth Grand Voyager сбоку врезался лось. В результате сильного удара машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с ехавшей навстречу Audi A6.
В результате столкновения травмы получили три человека, двое из них были доставлены в больницу, а еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась.
Для того, чтобы освободить двух человек из транспортного средства, потребовалась помощь Пожарно-спасательной службы. Спасатели передали пострадавших медикам Неотложной медицинской помощи.
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Всего за прошедшие сутки в ДТП пострадали 13 человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста.
В целом по стране зарегистрировано 82 ДТП, девять из которых - с пострадавшими, однако погибших нет.