Под Елгавой из-за лесного животного произошло фронтальное столкновение машин

Согласно предварительной информации, на дороге Добеле-Бауска в автомобиль Plymouth Grand Voyager сбоку врезался лось. В результате сильного удара машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с ехавшей навстречу Audi A6.

В результате столкновения травмы получили три человека, двое из них были доставлены в больницу, а еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась.

Для того, чтобы освободить двух человек из транспортного средства, потребовалась помощь Пожарно-спасательной службы. Спасатели передали пострадавших медикам Неотложной медицинской помощи.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке

Всего за прошедшие сутки в ДТП пострадали 13 человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста.