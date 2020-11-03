Президент: в первую очередь нужно ограничить заболеваемость Covid-19

Если Covid-19 будет бесконтрольно распространяться, пострадает и экономика, заявил в телепередаче "Личность дня" президент Латвии Эгил Левитс.
Он добавил, что по сравнению с другими странами Европы и мира Латвия до сих пор хорошо справлялась с ограничением Covid-19. С точки зрения Левитса, это доказывает, что прежняя политика была верна.
Правительство должно реагировать на рост заражений в Латвии, и сегодня оно, возможно, примет решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации, что позволит принимать меры по ограничению контактов между людьми, сказал Левитс.
Левитс ждет от правительства двух вещей - конкретного плана действий и лучшего разъяснения принятых решений. По мнению президента, разработанный правительством план действий недостаточно конкретен.