Вт, 3.11.2020
Я думаю, что нам пора рассмотреть введение режима чрезвычайной ситуации. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Президент: в первую очередь нужно ограничить заболеваемость Covid-19

Президент Эгилс Левитс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Если Covid-19 будет бесконтрольно распространяться, пострадает и экономика, заявил в телепередаче "Личность дня" президент Латвии Эгил Левитс.

Он добавил, что по сравнению с другими странами Европы и мира Латвия до сих пор хорошо справлялась с ограничением Covid-19. С точки зрения Левитса, это доказывает, что прежняя политика была верна. 

Правительство должно реагировать на рост заражений в Латвии, и сегодня оно, возможно, примет решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации, что позволит принимать меры по ограничению контактов между людьми, сказал Левитс. 

Он считает, что на какое-то время для ограничения инфекции нужно ввести более строгие меры, а затем, когда через несколько недель они принесут результат, можно снова немного ослабить ограничения.

Левитс ждет от правительства двух вещей - конкретного плана действий и лучшего разъяснения принятых решений. По мнению президента, разработанный правительством план действий недостаточно конкретен.

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