Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью

Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС, компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси, сообщил оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid.

"После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси", - говорится в сообщении.

Теперь участники рынка электроэнергии не смогут осуществлять коммерческий обмен электроэнергией между Беларусью и Литвой. Об этом компания уже информировала участников биржи электроэнергии Nord Pool.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что после фиксации начала выработки электроэнергии на небезопасной БелАЭС Литва полностью блокирует попадание электроэнергии на рынок страны через линии Литва-Беларусь и не оставляет возможности использовать литовские сети для потребностей БелАЭС.

"Эти национальные меры обеспечивают, что торговля электричеством с БелАЭС не будет осуществляться на нашем рынке, однако не менее важны и достигнутые на региональном уровне решения о том, чтобы электричество с БелАЭС не попало на энергетический рынок стран Балтии, а Евросоюз (ЕС) должен обеспечить критически важную роль в вопросах ядерной безопасности", - сказал Вайчюнас для пресс-релиза.

Директор Департамента управления системой Litgrid Гедрюс Радвила говорит, что Litgrid не будет предоставлять Беларуси и резерв аварийной мощности, который сейчас поддерживается на Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГЭС), кроме того, сейчас нет и действующей автоматики, которая могла бы активизировать агрегаты этой станции при перегрузках в сетях из-за отключения БелАЭС.

В июле Litgrid информировала операторов других стран договора БРЭЛЛ, в том числе и Беларуси, о выходе из нормативного соглашений об аварийном резерве. Литва обеспечивает резервами собственные нужды благодаря мощностям КГЭС, через межсоединения с Польшей и Швецией, а также используя балансировочные мощности на рынке стран Балтии.

По подсчетам аналитиков Litgrid, импорт электроэнергии из Беларуси в первом полугодии составил 0,3 тераватт-часа или около 5% всей импортированной электроэнергии. Больше всего электроэнергии в Литву импортируется из Швеции - в первом полугодии импорт оттуда составил 45%.