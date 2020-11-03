После запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) белорусском Островце и подключения ее к общей энергетической системе Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью.
Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС, компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси, сообщил оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid.
"После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси", - говорится в сообщении.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что после фиксации начала выработки электроэнергии на небезопасной БелАЭС Литва полностью блокирует попадание электроэнергии на рынок страны через линии Литва-Беларусь и не оставляет возможности использовать литовские сети для потребностей БелАЭС.
"Эти национальные меры обеспечивают, что торговля электричеством с БелАЭС не будет осуществляться на нашем рынке, однако не менее важны и достигнутые на региональном уровне решения о том, чтобы электричество с БелАЭС не попало на энергетический рынок стран Балтии, а Евросоюз (ЕС) должен обеспечить критически важную роль в вопросах ядерной безопасности", - сказал Вайчюнас для пресс-релиза.
Директор Департамента управления системой Litgrid Гедрюс Радвила говорит, что Litgrid не будет предоставлять Беларуси и резерв аварийной мощности, который сейчас поддерживается на Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГЭС), кроме того, сейчас нет и действующей автоматики, которая могла бы активизировать агрегаты этой станции при перегрузках в сетях из-за отключения БелАЭС.
В июле Litgrid информировала операторов других стран договора БРЭЛЛ, в том числе и Беларуси, о выходе из нормативного соглашений об аварийном резерве. Литва обеспечивает резервами собственные нужды благодаря мощностям КГЭС, через межсоединения с Польшей и Швецией, а также используя балансировочные мощности на рынке стран Балтии.
По подсчетам аналитиков Litgrid, импорт электроэнергии из Беларуси в первом полугодии составил 0,3 тераватт-часа или около 5% всей импортированной электроэнергии. Больше всего электроэнергии в Литву импортируется из Швеции - в первом полугодии импорт оттуда составил 45%.
Физически энергосистемы Литвы, Латвии и Эстонии будут отключены от Беларуси и России в 2025 году, когда будут синхронизированы сети с Западной Европой.