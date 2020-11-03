Covid-19: Для покрытия затрат на лабораторные исследования выделено 15,08 млн евро

В ведомстве пояснили, что с распространением пандемии Covid-19 проводятся финансируемые государством лабораторные исследования, которые финансируются за счет программы госбюджета "Средства для непредвиденных случаев" в соответствии с объемом тестов, проведенных за конкретный месяц, и фактическими расходами.

"От проведения лабораторных тестов на Covid-19 до получения средств проходит сравнительно много времени. Чтобы не ухудшать денежный поток выполняющих тесты на Covid-19 лабораторий, не создавать обязательства по покупке реагентов и предоставить возможность своевременно расплачиваться с медицинскими учреждениями, необходимо выделить Национальной службе здравоохранения (NVD) финансирование, чтобы NVD сразу после получения информации могла произвести оплату за работу, выполненную за три месяца 2020 года - сентябрь, октябрь и ноябрь", - подчеркивает Минздрав.

Министерство подсчитало, что необходимое финансирование для этой цели составляет 15 084 236 евро.