Вт, 3.11.2020
У нас вообще традиция в Даугавпилсе - журналисты и главные редакторы становятся помощниками депутатов или мэра. Притом считается, что это повод для гордости, хотя как по мне - затея сомнительная. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Суд оправдал обвиняемого в вымогательстве мэра Огре Хелманиса

Эгил Хелманис

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 3 ноября, Рижский окружной суд принял решение оправдать обвиняемого в вымогательстве мэра Огре Эгила Хелманиса и бывшего владельца "Огрского телевидения" Артура Робежниекса.

Рижский окружной суд постановил отменить приговор Огрского суда от 27 марта 2017 года и признать обоих невиновными.

Адвокат Хелманиса Саулведис Варпиньш сказал агентству LETA, что этот приговор свидетельствует об упорядочении судебной системы: "Верховный суд начинает работать как сито".

Как сообщалось, в 2009 году полиция задержала Хелманиса по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на "Огрском телевидении" не демонстрировался некий компрометирующий сюжет. Вместе с ним был задержан и Робежниекс. Они обвинялись в вымогательстве денег у крестного детей Хелманиса, на тот момент депутата Огрской краевой думы Гунарса Карклиньша перед муниципальными выборами.

Как сообщила полиция, за то, чтобы снять сюжет с эфира, они вымогали 6000 латов.

Хелманис тогда назвал эти обвинения "политической местью" со стороны Карклиньша.

Позже Огрский районный суд присудил Хелманису и Робежниексу штрафы в размере 100 минимальных месячных зарплат (38 тыс. евро) за вымогательство в группе лиц.

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