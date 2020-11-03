Суд оправдал обвиняемого в вымогательстве мэра Огре Хелманиса

Рижский окружной суд постановил отменить приговор Огрского суда от 27 марта 2017 года и признать обоих невиновными.

Адвокат Хелманиса Саулведис Варпиньш сказал агентству LETA, что этот приговор свидетельствует об упорядочении судебной системы: "Верховный суд начинает работать как сито".

Как сообщалось, в 2009 году полиция задержала Хелманиса по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на "Огрском телевидении" не демонстрировался некий компрометирующий сюжет. Вместе с ним был задержан и Робежниекс. Они обвинялись в вымогательстве денег у крестного детей Хелманиса, на тот момент депутата Огрской краевой думы Гунарса Карклиньша перед муниципальными выборами.

Как сообщила полиция, за то, чтобы снять сюжет с эфира, они вымогали 6000 латов.

Хелманис тогда назвал эти обвинения "политической местью" со стороны Карклиньша.