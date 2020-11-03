Вт, 3.11.2020
Журналистика - это не про интересы политиков и бизнесменов. А то, что нам (СМИ), чтобы выжить, якобы обязательно нужно поддерживать политические партии - не совсем правда. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Фото ⟩ Европа будет бороться с терроризмом по примеру США?

Itālijas ārlietu ministrs Luidži di Maio

ФОТО: EPA/Scanpix

Европейский Союз (ЕС) должен принять правовые нормы, аналогичные Патриотическому акту США, чтобы защитить себя от терроризма, заявил во вторник, 3 ноября, министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо после кровавых террористических атак в Ницце и Вене.

"Нам нужно начать думать о чем-то большем, что охватило бы весь ЕС - например, о Патриотическом акте по примеру США", - предложил министр в Facebook.

"Я поговорю об этом со своими коллегами [в ЕС] в ближайшие дни", - сказал ди Майо, одновременно призвав тщательнее наблюдать за мечетями и "потоками нелегальной миграции".

Патриотический акт США был принят после терактов 11 сентября 2001 года.

Закон, вызвавший осуждение многих активистов-правозащитников, дает правительству более широкие полномочия по разведке, отслеживанию и мониторингу.

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