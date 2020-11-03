Фото ⟩ Европа будет бороться с терроризмом по примеру США?

"Нам нужно начать думать о чем-то большем, что охватило бы весь ЕС - например, о Патриотическом акте по примеру США", - предложил министр в Facebook.

"Я поговорю об этом со своими коллегами [в ЕС] в ближайшие дни", - сказал ди Майо, одновременно призвав тщательнее наблюдать за мечетями и "потоками нелегальной миграции".

Патриотический акт США был принят после терактов 11 сентября 2001 года.

Закон, вызвавший осуждение многих активистов-правозащитников, дает правительству более широкие полномочия по разведке, отслеживанию и мониторингу.

Галерея: Теракт в Вене