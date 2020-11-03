"Динамо" проиграло "Барысу". Виделль забросил 100-ю шайбу в КХЛ

Матч завершился со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу "Барыса". Это поражение стало для рижан девятым подряд.

В первом периоде хозяева нанесли 19 бросков по воротам Александра Лазушина, в то время как "Динамо" ответило 10 бросками. Счёт в матче на 19-й минуте открыл швед Линус Виделль. Стоит отметить, что для экс-динамовца эта шайба стала сотой в КХЛ.

На 2-й минуте второго периода "Барыс" воспользовался большинством и удвоил преимущество в счёте - шайба на счету Кёртиса Волка. Всего три минуты спустя Мэттью Фрэттин забросил третью шайбу в ворота "Динамо", которая оказалась последней в этой игре.

В данный момент "Динамо" с семью очками в 17 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Барыса" 20 очков в 18 матчах и десятое место на Востоке.

Далее "Динамо" вернётся в Ригу, где их ожидает серия из четырёх домашних игр - против "Нефтехимика" (7.11), ХК "Сочи" (12.11), "Автомобилиста" (14.11) и "Куньлуня" (16.11).