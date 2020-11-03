Вт, 3.11.2020
Журналистика - это не про интересы политиков и бизнесменов. А то, что нам (СМИ), чтобы выжить, якобы обязательно нужно поддерживать политические партии - не совсем правда. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

В Лондоне обрушились исторические дома ценой в миллионы фунтов

ФОТО: Twitter/@AngusFanshawe

Ночью в понедельник, 2 ноября, в лондонском Челси раздался оглушительный, похожий на взрыв шум от обрушения двух исторических четырехэтажных зданий.

Здания 18 века обрушились в результате ремонта, в ходе которого под двумя историческими зданиями был выкопан большой подвал. К сожалению, реконструкция зданий закончилась крупным провалом - оба здания полностью рухнули, от крыши до первого этажа и подвала, сообщает британский таблоид The ​​Sun.

Стоимость обоих домов на рынке недвижимости составляет шесть миллионов фунтов стерлингов. Ранее здания были перестроены и объединены в одно владение.

К счастью, во время обрушения в исторических домах никого не было, но сотрудники правоохранительных органов решили эвакуировать близлежащие дома. Всего из соседних домов было эвакуировано 40 человек.

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