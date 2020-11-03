В Лондоне обрушились исторические дома ценой в миллионы фунтов

Ночью в понедельник, 2 ноября, в лондонском Челси раздался оглушительный, похожий на взрыв шум от обрушения двух исторических четырехэтажных зданий.
Здания 18 века обрушились в результате ремонта, в ходе которого под двумя историческими зданиями был выкопан большой подвал. К сожалению, реконструкция зданий закончилась крупным провалом - оба здания полностью рухнули, от крыши до первого этажа и подвала, сообщает британский таблоид The Sun.
A terrible scene in Chelsea #SW3 this morning, as a mid-terrace house in Durham Place collapses! pic.twitter.com/CusQczcEwq— Andrew Reeves (@totalisprestige) November 3, 2020
Стоимость обоих домов на рынке недвижимости составляет шесть миллионов фунтов стерлингов. Ранее здания были перестроены и объединены в одно владение.
Complete house collapse in Durham Place, Chelsea. pic.twitter.com/Vilse7peUb— Angus Fanshawe (@AngusFanshawe) November 3, 2020
К счастью, во время обрушения в исторических домах никого не было, но сотрудники правоохранительных органов решили эвакуировать близлежащие дома. Всего из соседних домов было эвакуировано 40 человек.