В Лондоне обрушились исторические дома ценой в миллионы фунтов

Здания 18 века обрушились в результате ремонта, в ходе которого под двумя историческими зданиями был выкопан большой подвал. К сожалению, реконструкция зданий закончилась крупным провалом - оба здания полностью рухнули, от крыши до первого этажа и подвала, сообщает британский таблоид The ​​Sun.

A terrible scene in Chelsea #SW3 this morning, as a mid-terrace house in Durham Place collapses! pic.twitter.com/CusQczcEwq — Andrew Reeves (@totalisprestige) November 3, 2020

Стоимость обоих домов на рынке недвижимости составляет шесть миллионов фунтов стерлингов. Ранее здания были перестроены и объединены в одно владение.

Complete house collapse in Durham Place, Chelsea. pic.twitter.com/Vilse7peUb — Angus Fanshawe (@AngusFanshawe) November 3, 2020