Видео ⟩ Решение о чрезвычайной ситуации в Латвии будет принято в пятницу
На внеочередном заседании Совета по кризисному управлению во вторник, 3 ноября, правительство оценило эпидемиологическую ситуацию по Covid-19 в Латвии и заслушало экспертов Министерства здравоохранения, чтобы принять решение о дальнейших шагах по ограничению распространения вируса.
Решение о введении чрезвычайной ситуации будет принято в пятницу, 6 ноября
Правительство концептуально договорилось ввести чрезвычайное положение для ограничения распространения Covid-19, окончательное решение будет принято в пятницу, 6 ноября, а чрезвычайное положение объявлено с понедельника, 9 ноября.
После заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш информировал, что сейчас эксперты готовят документы о введении чрезвычайного положения в стране и механизмах поддержки экономики. Эти документы планируется рассмотреть в пятницу.
Пока неизвестно, сколько продлится чрезвычайное положение - это зависит от того, насколько удастся взять под контроль распространение Covid-19.
Премьер сообщил, что сегодня на заседании правительства и Совета по кризисному управлению была заслушана информация специалистов о распространении коронавируса в Латвии.
- сказал он.
Кариньш указал также на плохую ситуацию в европейских странах, которые не приняли своевременных решений. "У нас есть возможность действовать, чтобы обуздать пандемию, но опыт наш и других стран показывает, что это означает более жесткие меры", - добавил он.
На вопрос, каковы могут быть конкретные ограничения, которые вступят в силу вместе с чрезвычайным положением, Кариньш ответил, что в пятницу будут рассмотрены подготовленные экспертами документы, но цель состоит в максимальном ограничении контактов людей.
Также подготовлено предложение о более строгих мерах для учреждений культуры - театральные спектакли, концерты и фильмы должны заканчиваться до 22.30, и следует предусмотреть 30 минут на выход людей из зала. Это предложение во вторник не рассматривалось.
Как ранее заявил Кариньш, чрезвычайное положение необходимо в качестве юридической рамки, чтобы принять новые меры для ограничения пандемии.
Школьники старше 13 лет должны будут носить маски
Старшие классы продолжат удаленную учебу до 13 ноября, а учителя и ученики старше 13 лет будут обязаны носить в школе маски, за исключением уроков и приема пищи.
Ранее требования носить маски в школе не было.
Правительство постановило также, что самоуправления имеют право расходовать средства, оставшиеся от дотации государственного бюджета на бесплатные школьные обеды, на питание учеников 5-9-х классов, в виде готовой еды или продовольственных пакетов.
Будет уменьшено общение семейных врачей с контактными лицами пациентов с Covid-19
Чтобы облегчить нагрузку на семейных врачей, правительство приняло решение сократить минимальный объем общения, который врач должен предоставлять контактным лицам пациентов с Covid-19.
Запрет на организацию спортивных мероприятий и групповых тренировок в закрытых пространствах продлен до 13 ноября
До сих пор было определено, что до 6 ноября спортивные тренировки должны проводиться на открытом воздухе, индивидуально или дистанционно, кроме того, при организации групповых спортивных тренировок на открытом воздухе нельзя использовать раздевалки. Указанное ограничение не распространялось на спортсменов взрослой латвийской сборной, латвийской олимпийской сборной и латвийской паралимпийской сборной, а также на командные спортивные игры высшей лиги. Правительство сегодня приняло решение продлить ограничение до 13 ноября.