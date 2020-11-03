Видео ⟩ Решение о чрезвычайной ситуации в Латвии будет принято в пятницу

Решение о введении чрезвычайной ситуации будет принято в пятницу, 6 ноября

Правительство концептуально договорилось ввести чрезвычайное положение для ограничения распространения Covid-19, окончательное решение будет принято в пятницу, 6 ноября, а чрезвычайное положение объявлено с понедельника, 9 ноября.

После заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш информировал, что сейчас эксперты готовят документы о введении чрезвычайного положения в стране и механизмах поддержки экономики. Эти документы планируется рассмотреть в пятницу.

Пока неизвестно, сколько продлится чрезвычайное положение - это зависит от того, насколько удастся взять под контроль распространение Covid-19.

Премьер сообщил, что сегодня на заседании правительства и Совета по кризисному управлению была заслушана информация специалистов о распространении коронавируса в Латвии.

"Ситуация в Латвии очень серьезная. Каждый день заболевает много людей, многие попадают в больницы, причем в тяжелом состоянии. К сожалению, каждый день растет и количество умерших, что является личной трагедией каждой семьи", 7

- сказал он.

Кариньш указал также на плохую ситуацию в европейских странах, которые не приняли своевременных решений. "У нас есть возможность действовать, чтобы обуздать пандемию, но опыт наш и других стран показывает, что это означает более жесткие меры", - добавил он.

На вопрос, каковы могут быть конкретные ограничения, которые вступят в силу вместе с чрезвычайным положением, Кариньш ответил, что в пятницу будут рассмотрены подготовленные экспертами документы, но цель состоит в максимальном ограничении контактов людей.

Подготовленные к заседанию правительства документы свидетельствуют, что речь может идти о еще большем ограничении времени работы развлекательных, спортивных учреждений, заведений общепита - с 6 до 22 часов. 7

Также подготовлено предложение о более строгих мерах для учреждений культуры - театральные спектакли, концерты и фильмы должны заканчиваться до 22.30, и следует предусмотреть 30 минут на выход людей из зала. Это предложение во вторник не рассматривалось.

Как ранее заявил Кариньш, чрезвычайное положение необходимо в качестве юридической рамки, чтобы принять новые меры для ограничения пандемии.

Школьники старше 13 лет должны будут носить маски

Старшие классы продолжат удаленную учебу до 13 ноября, а учителя и ученики старше 13 лет будут обязаны носить в школе маски, за исключением уроков и приема пищи.

Ранее требования носить маски в школе не было.

Правительство постановило также, что самоуправления имеют право расходовать средства, оставшиеся от дотации государственного бюджета на бесплатные школьные обеды, на питание учеников 5-9-х классов, в виде готовой еды или продовольственных пакетов.

Будет уменьшено общение семейных врачей с контактными лицами пациентов с Covid-19

Чтобы облегчить нагрузку на семейных врачей, правительство приняло решение сократить минимальный объем общения, который врач должен предоставлять контактным лицам пациентов с Covid-19.

Запрет на организацию спортивных мероприятий и групповых тренировок в закрытых пространствах продлен до 13 ноября