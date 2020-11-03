Больница и дом социального ухода: в Саулкрастах продолжается вспышка Covid-19

15 случаев связаны с домом социального ухода, а два с больницей.

С лабораторией BIOR удалось договариваться о тестировании. На тест записались 53 человека с направлением семейного врача, а явился 41. Информацию о результатах тестирования лаборатория предоставляет только Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC), но не самоуправлению. По словам мэра, SPKC информировал, что вспышка Covid-19 продолжается в центре социального ухода.