Вт, 3.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Больница и дом социального ухода: в Саулкрастах продолжается вспышка Covid-19

ФОТО: Shutterstock

В Саулкрасткой больнице и доме социального ухода продолжается вспышка Covid-19, сообщил председатель Саулкрастской думы Нормунд Лицис. 

15 случаев связаны с домом социального ухода, а два с больницей. 

Завтра, 4 ноября, созвано внеочередное заседание Саулкрасткой думы, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях, сообщил мэр.

С лабораторией BIOR удалось договариваться о тестировании. На тест записались 53 человека с направлением семейного врача, а явился 41. Информацию о результатах тестирования лаборатория предоставляет только Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC), но не самоуправлению. По словам мэра, SPKC информировал, что вспышка Covid-19 продолжается в центре социального ухода. 

Двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом в Саулкрасты за последние две недели составляет 46. 

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