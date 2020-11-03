Ср, 4.11.2020
Самый критический момент был однажды вечером - у меня было 38 с чем-то, и меня начало нетипично трясти. Обычно я просто потею при высокой температуре, но тут даже кружку чая было тяжело в руке удержать, и я весь трясся Кристап - пациент с Covid-19
Кристап - пациент с Covid-19

Больница и дом социального ухода: в Саулкрасты продолжается вспышка Covid-19

ФОТО: Shutterstock

В Саулкрастской больнице и доме социального ухода продолжается вспышка Covid-19, сообщил председатель Саулкрастской думы Нормунд Лицис. 

15 случаев связаны с домом социального ухода, а два - с больницей. 

Завтра, 4 ноября, созвано внеочередное заседание Саулкрастской думы, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях, сообщил мэр.

С лабораторией BIOR удалось договориться о тестировании. На тест записались 53 человека с направлением семейного врача, а явился - 41. Информацию о результатах тестирования лаборатория предоставляет только Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC), но не самоуправлению. По словам мэра, SPKC информировал, что вспышка Covid-19 продолжается в центре социального ухода. 

Двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом в Саулкрасты за последние две недели составляет 46 случаев. 

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