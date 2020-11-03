Почти половина всех новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге

В минувший день в Риге зарегистрировано 73 новых случаев заражения, а общее количество заболевших в столице за 14 дней на данный момент составляет 1349 человек. В свою очередь, в Саулкрастском крае зарегистрировано 17 новых пациентов, а общее количество пациентов за последние две недели достигло 46 человек.

В Юрмале зарегистрировано семь новых случаев заражения, а общее кумулятивное число заболевших за 14 дней достигло 53 человек. Шесть новых случаев выявлено в Кекавском крае, где за последние две недели заболели 32 человека.

Меньшее количество новых пациентов было зарегистрировано также в Лиепае, Елгаве, Резекне, Марупе, Огре, Талси, Стопини, Айзпуте, Цесисе, Сигулде, Бабите, Царникаве, Адажи, Смилтене, Лимбажи, Мадоне, Бауске, Гроцени, Рожукенском, Инчукенском районе, Добельском, Тукумсском, Салдусском, Айзкрауклском, Буртниекском, Акнисткском, Иецавском, Вецумниекском, Дурбинском и Кокнесском краях.