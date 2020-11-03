Для Латвии 500 госпитализированных с Covid-19 - критично. Сейчас их уже 250

В латвийских больницах имеется 250 "инфекционных коек", и на данный момент все они заняты.

Следующий шаг - "со сравнительно безболезненной перестройкой" удвоить это количество коек. Критическим показателем, при котором Латвия должна вводить меры наивысшего, "красного" уровня, было бы 400-500 госпитализированных.

Кроме того, есть и другие факторы, которые трудно прогнозировать, например, доступность персонала. Это связано, в частности, с количеством медиков, находящихся на карантине и в самоизоляции.