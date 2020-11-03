Вт, 3.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Для Латвии 500 госпитализированных с Covid-19 - критично. Сейчас их уже 250

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Для системы здравоохранения было бы критично, если количество госпитализированных с Covid-19 превысило бы 500, заявила сегодня, 3 ноября, после внеочередного заседания правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле. 

В латвийских больницах имеется 250 "инфекционных коек", и на данный момент все они заняты.

Следующий шаг - "со сравнительно безболезненной перестройкой" удвоить это количество коек. Критическим показателем, при котором Латвия должна вводить меры наивысшего, "красного" уровня, было бы 400-500 госпитализированных. 

Кроме того, есть и другие факторы, которые трудно прогнозировать, например, доступность персонала. Это связано, в частности, с количеством медиков, находящихся на карантине и в самоизоляции. 

"Принимая решение о введении следующей степени ограничений, мы учитываем несколько факторов, но не можем назвать точную цифру. И не потому, что что-то скрываем, но это зависит от количества острых пациентов и медицинского персонала. Ориентировочно это 500 коек", - сказала министр. 

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