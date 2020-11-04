Футбол с Владимиром Ивановым: Разорванный 25-й тур "Вирслиги" - это заочное противостояние "Лиепаи" и "Вентспилса"

Еще два матча этого тура пройдут в субботу, когда 7 ноября в дело вступят лидеры "Вирслиги". С одной стороны здесь все предельно ясно - на стадионе "Даугава" игроки "Метты" будут принимать РФШ, а действующий чемпион страны "Рига" за своей восьмой победой кряду отправится в Тукумс. То есть это будут те самые две игры, в которых сойдутся самые сильные и самые слабые команды нынешнего сезона. Чья возьмет - вопрос отнюдь не риторический, потому как слишком уж велика разница в классе. И, если честно, никаких сюрпризов тут не ожидаю даже при том, что "Рига" продолжает освобождаться от своих легионеров (по обоюдному согласию сторон накануне отношения были расторгнуты с бразильцем Сильвой и украинцем Вячеславом Шарпаром).

Эти самые сюрпризы, конечно же, хочется видеть в ситуации, когда спор за титул между "Ригой" и РФШ все еще продолжается (девятиочковый отрыв "Риги" от РФШ сохраняется при одной игре у вице-чемпиона в запасе - 66 против 57 балллов). Или когда за три тура до конца чемпионата идущая на предпоследнем месте "Метта" возбуждена, потому как воспрявший духом в третьем круге "Тукумс" (10 набранных очков в последних шести турах против одного у "Метты") уже не душит в спину: 16 очков против 14-ти если что.

ФОТО: optibetvirsliga.com

Да, бодание между ними будет продолжаться вплоть до 29 ноября, но что-то мне подсказывает, что в конце концов все завершится согласно законам жанра - сильнейший победит. Можно смело предположить, что каждый из оставшихся матчей для всех этих четырех коллективов превратятся в экзамен. Сложный не сложный - не об этом сейчас речь. О какой недооценке даже не хочу заикаться. А значит, уверен, не будет проходных игр, не будет валяния дурака.

"Рига" с "Тукумсом" в нынешнем сезоне не церемонилась - 5:1 и 5:2. Как, впрочем, и РФШ с "Меттой" - 1:0 и 5:1. Ну и что? Сейчас уже ноябрь, а потому откладывать большие дела в долгий ящик не получится. Квота на сюрпризы в "Вирслиге", по мне, так еще не выбрана, так почему же в 25-м туре кому-то не удивить?