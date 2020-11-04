Футбол с Владимиром Ивановым: Разорванный 25-й тур "Вирслиги" - это заочное противостояние "Лиепаи" и "Вентспилса"

Каждый матч - это битва, каждое очко - на вес золота, от триумфа до провала - один шаг... Примерно в таком ракурсе нужно рассматривать три заключительных тура чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги. "Вирслига" постепенно закругляется, хотя еще много ответов мы не получили. Очередной, 25-й тур будет разорванным по ритму и разбросанным по датам - первые два матча пройдут уже в среду, 4 ноября, оставшиеся два - в субботу. И вновь, получается, придется обойтись без "Валмиеры", которая затаилась в карантине.
Откроется тур встречами "Даугавпилс" - "Вентспилс" и "Лиепая" - "Спартак". То есть на кону все тот же вопрос - места в еврокубках, для чего желательно становиться третьим по итогам сезона или же брать Кубок Латвии. В данном случае речь идет о матчах как раз с участием его финалистов, для которых матчи предстоящего тура станут генеральной репетицией перед очной встречей 8 ноября на поле Олимпийского центра в Вентспилсе.
"Вентспилс" и "Лиепая" идут следом, имея в своем активе 37 и 32 балла, при этом у лиепайчан два матча в запасе (отложенные домашние встречи с РФШ и "Валмиерой", первая из которых уже точно состоится 25 ноября). На самом деле тут еще много раскладов, которые надо иметь ввиду. Но понятно одно - и "Вентспилс", и "Лиепая" в предстоящих встречах "Вирслиги" терять очки не планируют. И есть такое предчувствие, что это и не произойдет даже несмотря на то, что, например, "желто-синим" надо играть не у себя дома, а в Даугавпилсе.
Сейчас "Вентспилс" окончательно вышел из турбулентности, чему свидетельство победа в полуфинале Кубка Латвии над РФШ (1:0), плюс очень уверенная игра с "Елгавой" на выезде в чемпионате страны (5:0). Настроение у подопечных Виорела Фрунзы, можно не сомневаться - превосходное, поймали свою игру не только бразилец Виллела, но и другой легионер Евгений Козлов (11 забитых мячей и четвертое место в списке бомбардиров).
И, если честно, я не вижу железных аргументов, которые смог бы противопоставить "Даугавпилс", отчаянно пытающийся оторваться от опасной зоны. Команда из Латлаге идет восьмой и в последнее время не может похвастаться яркой игрой. Так что номинальный фаворит здесь - "Вентспилс", который в этом сезоне, правда, с "Даугавпилсом" играл неважно (выездное поражение в первом круге - 1:3).
Что касается дуэли "Лиепая" - "Спартак", то хозяева поля, отдыхавшие дольше обычного из-за отложенной в прошлом туре игры с "Валмиерой", предельно мотивированы, а вот "Спартак", потерявший шансы на попадание в еврокубковую зону - нет. Да, гости будут раскрепощенными, но сейчас курземцы в ударе. И до 8 ноября они точно будут на этой волне. Не думаю, что ради финала белорусский тренер Дмитрий Молош пожертвует этим матчем и выставит на игру не самый оптимальный состав. Это было бы глупо при том, что шансы на "бронзу" у футболистов "Лиепаи" сохраняются неплохие. Так что болельщики вправе ждать от этого противостояния настоящего фейерверка исходя из того, как завершались две предыдущие баталии этих соперников (3:2 в Лиепае и 2:2 в Слоке).
Еще два матча этого тура пройдут в субботу, когда 7 ноября в дело вступят лидеры "Вирслиги". С одной стороны здесь все предельно ясно - на стадионе "Даугава" игроки "Метты" будут принимать РФШ, а действующий чемпион страны "Рига" за своей восьмой победой кряду отправится в Тукумс. То есть это будут те самые две игры, в которых сойдутся самые сильные и самые слабые команды нынешнего сезона. Чья возьмет - вопрос отнюдь не риторический, потому как слишком уж велика разница в классе. И, если честно, никаких сюрпризов тут не ожидаю даже при том, что "Рига" продолжает освобождаться от своих легионеров (по обоюдному согласию сторон накануне отношения были расторгнуты с бразильцем Сильвой и украинцем Вячеславом Шарпаром).
Эти самые сюрпризы, конечно же, хочется видеть в ситуации, когда спор за титул между "Ригой" и РФШ все еще продолжается (девятиочковый отрыв "Риги" от РФШ сохраняется при одной игре у вице-чемпиона в запасе - 66 против 57 балллов). Или когда за три тура до конца чемпионата идущая на предпоследнем месте "Метта" возбуждена, потому как воспрявший духом в третьем круге "Тукумс" (10 набранных очков в последних шести турах против одного у "Метты") уже не душит в спину: 16 очков против 14-ти если что.
Да, бодание между ними будет продолжаться вплоть до 29 ноября, но что-то мне подсказывает, что в конце концов все завершится согласно законам жанра - сильнейший победит. Можно смело предположить, что каждый из оставшихся матчей для всех этих четырех коллективов превратятся в экзамен. Сложный не сложный - не об этом сейчас речь. О какой недооценке даже не хочу заикаться. А значит, уверен, не будет проходных игр, не будет валяния дурака.
"Рига" с "Тукумсом" в нынешнем сезоне не церемонилась - 5:1 и 5:2. Как, впрочем, и РФШ с "Меттой" - 1:0 и 5:1. Ну и что? Сейчас уже ноябрь, а потому откладывать большие дела в долгий ящик не получится. Квота на сюрпризы в "Вирслиге", по мне, так еще не выбрана, так почему же в 25-м туре кому-то не удивить?
Матч "Елгава" - "Валмиера" по понятным причинам пока что откладывается на более поздний срок. А посему, в связи с этим, у меня только одно желание, чтобы мягкая осень задержалась в наших широтах как можно дольше. Календарь ведь не резиновый...