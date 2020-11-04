Поветкин госпитализирован. Реванш с Диллианом Уайтом перенесён

Таким образом, его поединок с Диллианом Уайтом, который должен был состояться 21 ноября в Лондоне, будет перенесён. Предполагается, что второй бой между Поветкиным и Уайтом состоится в январе 2021-го.

"Саша сейчас находится в одной из московских больниц, есть температура и другие симптомы, без критических осложнений, Саша - здоровый и крепкий парень, надеемся, что он быстро поправится", - сказал промоутер российского тяжеловеса Андрей Рябинский.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн отреагировал на новость о заражении Александра Поветкина коронавирусом, из-за чего его клиент Диллиан Уайт остался без поединка на 21 ноября.

"Диллиан хочет боксировать. Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя", - сказал Хирн.