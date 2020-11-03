Перевощиков: в Латвии снизился темп прироста заболеваемости Covid-19

По его словам, это не связано с изменениями в количестве тестов. Ситуация в Латвии намного лучше, чем в целом в ЕС. Также в последние два дня доля положительных тестов была меньше 4,5%.

По-прежнему чаще всего заболевают социально активные люди в возрасте 15-49 лет, но в последние две недели уменьшилась заболеваемость детей.

По словам Перевощикова, источник своего заражения могут назвать двое из трех зараженных. 40% заражаются в семье, 20% - на работе, 10% - в учебных заведениях, 8% - в медицинских учреждениях.

Две крупные вспышки имеются и в центрах социального ухода.