Перевощиков: в Латвии снизился темп прироста заболеваемости Covid-19

Хотя заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжает расти, уменьшился темп ее прироста - с 60% неделей ранее до 20%, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
По его словам, это не связано с изменениями в количестве тестов. Ситуация в Латвии намного лучше, чем в целом в ЕС. Также в последние два дня доля положительных тестов была меньше 4,5%.
По-прежнему чаще всего заболевают социально активные люди в возрасте 15-49 лет, но в последние две недели уменьшилась заболеваемость детей.
По словам Перевощикова, источник своего заражения могут назвать двое из трех зараженных. 40% заражаются в семье, 20% - на работе, 10% - в учебных заведениях, 8% - в медицинских учреждениях.
Две крупные вспышки имеются и в центрах социального ухода.
Как сообщалось, в понедельник в Латвии выявлен 171 новый случай Covid-19.