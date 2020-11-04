Видео ⟩ Прогноз Василисы Володиной на 2021 год: самое важное для всех

"В деталях, конечно же, не расскажешь - по дням, сферам, темам, отраслям - в один прогноз все не вместится. Мы поговорим только о самом важном", - обратилась Василиса Володина к своим подписчикам.

"Самое важное, что 2021 год не будет таким же сложным, нервным, напряженным и не принесет нам уже такого количества сюрпризов, как 2020-й",

- отмечает Василиса Володина.

Да, не все будет просто, но следующим по своей фундаментальности, по серьезности происходящего, по тому, как будет меняться мир, станет, по словам астролога, только 2025 год.

"Давайте считать, что между мятежным и сложным 2020-м и 2025-м у нас есть небольшая передышка", - говорит Василиса Володина, но при этом добавляет, что если серьезно, то "2021 и 2022 годы станут продолжением и явят нам последствия 2020-го - в экономике, политике и во всех остальных жизненных сферах".

Определенные астрологические факторы сделают особенно важными некоторые периоды 2021 года года - это январь-февраль, конец мая и июнь, а также конец ноября и декабрь.

Василиса Володина предполагает, что 2021 год принесет много народных волнений - даст о себе знать столкновение консервативности Сатурна и бунтарства Урана, хотя и не столь явное, как в 2020-м.

"Грядущий квадрат Сатурна и Урана именно про это - про изменения в обществе - и политические, и экономические, и общественные, которые назрели. Они не будут приятными, потому что в разрушении старого всегда есть какая-то странная, неприятная нота. Но они неизбежны и к ним лучше подстроиться", - считает астролог.

Основной тенденцией года будет прекрасная возможность менять старое, но делать это не революционными методами, не сметая до основания то, что уже отжило или не имеет право на эту жизнь, а мягко выстраивая новое. И это касается не только общих процессов, но и личных.

"Запомните, пожалуйста, что основная возможность года - поменять свою жизнь, если она перестала вам нравиться", - говорит астролог.

Но при этом рекомендует не бежать впереди паровоза, не рушить все (это имеет смысл, только если вам уже нечего терять). Сначала надо продумать все изменения - они должны быть логичными, целесообразными, - и тогда уже действовать.

"Например, вам не нравится ваш уровень достатка и хочется поменять работу. Неправильным шагом в 2021 году будет бросить ее, собрать вещи и бежать куда глаза глядят в другой город. Правильным будет поменять образование, если по вашему профилю специалисты не требуются, или найти себе работу дистанционно, подыскать через интернет другие возможности, изучить, куда можно будет переехать, а уж потом срываться с насиженного места", - рекомендует экперт.

Еще один важный совет года от Василисы Володиной:

"Сохраните спокойствие. Квадрат Сатурна и Урана всегда провоцирует нервозность, напряжение, перевозбуждение.

Постарайтесь не попасться на удочку этой пары планет и благодаря здравому смыслу держать эмоции в узде".

Кроме того, по словам астролога, в 2021 году каждому важно понять, что в его жизни лишнее, от чего можно отказаться, что устарело и в чем нужно двигаться вперед. Сидеть на месте не получится.