"Кошмар перед Рождеством": Сколько будет стоить Европе локдаун 2.0

"И в-третьих, и это самое главное - экстраординарные антикризисные меры бюджетного и кредитного характера".

По оценкам МВФ, только государства "Большой двадцатки" потратили на поддержку населения, бизнеса и здравоохранения более 11 трлн долларов - это свыше 13% мирового ВВП.

Георгиева в очередной раз призвала власти всех стран, которые могут себе это позволить, не сворачивать господдержку экономики, поскольку вернуть ее к нормальной жизни после искусственной комы, пусть и дорогостоящей, намного проще, чем допустить необратимые изменения и отмирание целых отраслей, а потом пытаться оживить труп.

"Высокая безработица и закрытые школы разъедают человеческий капитал, банкротства оборачиваются потерей доходов, а растущие долги подрывают возможности государства проводить эффективную бюджетную политику в будущем. И основное бремя ложится на самые бедные и уязвимые группы населения", - объяснили издержки затяжной пандемии экономисты МВФ.

В этом МВФ поддерживают медики, которые считают карантин самым эффективным способом остановить пандемию и предупреждают, что если ничего не делать, вирус выйдет из-под контроля.

Запираться или нет

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Однако у локдауна довольно и противников, поскольку он стремительно уничтожает и национальное богатство, и политический капитал власти.

Многие рассматривают вторую волну как доказательство неэффективности масштабных санитарных ограничений. Недовольство выплескивается на улицы: народ протестует в Италии, Испании, Польше, Чехии, Германии.

Другие, наоборот, считают возвращение вируса результатом преждевременного отказа от карантинных мер и приводят в пример Китай, Южную Корею и Тайвань, где пандемия давно завершилась.

Во всех трех странах экономика бодро восстанавливается, а на Тайване так и вовсе вернулась на докризисный уровень. На острове демократия, 23 млн человек населения, и ни одного местного случая заражения ковидом с середины апреля.

Европа же борется со вторым пришествием вируса и о росте уже не помышляет.

После ужасающего второго квартала, на который пришелся весенний локдаун, третий (июль-сентябрь) принес впечатляющий рост почти на 13%, который, правда, не позволил полностью отыграть потери.

Деловая активность оставалась ниже доковидной, но экономисты рассчитывали пусть на менее бодрый, но все же рост в последнем, четвертом квартале уходящего 2020 года. И надеялись, что к середине 2021-го экономика Европы вернется к прежней траектории прироста национального богатства.

Невеселое Рождество

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Объявленные за последние дни меры - от запретов ездить в отпуск и ходить в гости до закрытия магазинов, ресторанов и спортзалов - заставили их пересмотреть прогнозы.

Инвестбанк Goldman Sachs ожидал роста экономики 19 стран Еврозоны на 2,2%, но теперь предсказывает сокращение на 2,3% и ожидает продолжительного локдауна - три месяца минимум и послабления не раньше февраля, цитирует аналитическую записку американского банка агентство Рейтер.

Аналогичные прогнозы у 18 экономистов ведущих финансовых институтов, опрошенных газетой FT. Большинство рассчитывало на рост в четвертом квартале, но теперь 17 из 18 ждут спада - в среднем на 2,3%.

Даже Германия - крупнейшая экономика Европы, лучше других справившаяся с кризисом благодаря сильной промышленности и экспорту, - не избежит печальной участи и потеряет 1% ВВП, что обойдется ей в 19 млрд евро и 50 тысяч рабочих мест, подсчитал немецкий институт DIW.

Что делать и как быть, обсудят во вторник министры финансов стран еврозоны. В их арсенале есть убойные антивирусные средства, но европейцы пока не могут договориться, как именно их использовать.

Речь идет о бюджете ЕС размером 1,1 трлн евро и дополнительном антикризисном пакете еще на 750 млрд евро. Они согласованы, но пока не утверждены.

Уладить все разногласия и утвердить все желательно до нового года, чтобы деньги, как и было намечено, начали поступать в казну 27 стран ЕС с середины 2021 года и подпитывали постковидное восстановление экономики в течение полутора лет.