"Барселона" на дне. Месси не может забить с игры уже почти три месяца

После шести туров непривычную картину можно наблюдать в чемпионате Испании - "Барселона" расположилась на 12-й строчке среди 20 команд Ла Лиги. Это неожиданно низкая позиция для привыкших к первым строчкам каталонцев.

"Барселона" не может победить в чемпионате Испании уже четыре матча подряд - матчи против "Севильи" и "Алавеса" завершились вничью с одинаковым счётом 1:1, а в играх против "Хетафе" (1:0) и "Реала" (3:1) каталонцы и вовсе не смогли заработать очков.

Что касается лидера "Барсы" Лионеля Месси, то аргентинец уже почти три месяца не может забить гол с игры, а делает это только с 11-метровой отметки. Последний раз Месси забивал с игры 8 августа в матче против "Наполи" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

С того момента Месси провёл девять игр в составе "Барселоны" и ещё две в составе сборной Аргентины. В общей сложности футболист на поле провёл 1057 минут, забив лишь 4 гола - все с пенальти.

Напомним, что минувшим летом Месси хотел покинуть "Барселону", но футболиста уговорили остаться до истечения контракта. Скорее всего, аргентинец проводит свой последний сезон в Каталонии.

Кстати, у извечного соперника Месси Криштиану Роналду дела идут гораздо лучше, учитывая, что за это время португалец успел переболеть Covid-19. Роналду после возвращения из карантина в первом же матче за "Ювентус" оформил дубль и помог своей команде победить "Специю" - 4:1.