Новый рекорд: за прошедшие сутки выявлено 313 новых случаев Covid-19, шесть человек умерли
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 313 новых случаев Covid-19, шесть инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умерли шесть пациентов в возрастных группах от 60 до 80 и от 80 до 90 лет. В целом в Латвии умерло 85 человек с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано рекордное количество тестов на Covid-19 - 7328, доля позитивных результатов составила 4,3%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6752 человек, выздоровели 1444 человека.
Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 29 октября - 284.
В прошлые сутки в больницы доставлены 24 больных Covid-19, а общее число госпитализированных уменьшилось до 240, сообщает Национальная служба здравоохранения.
228 человек находятся в состоянии средней тяжести, 12 - в тяжелом состоянии.
Вчера из больниц выписаны 30 пациентов.
Как сообщалось, для латвийской системы здравоохранения будет критично, если количество госпитализированных с Covid-19 превысит 500 человек.