Новый рекорд: за прошедшие сутки выявлено 313 новых случаев Covid-19, шесть человек умерли

Умерли шесть пациентов в возрастных группах от 60 до 80 и от 80 до 90 лет. В целом в Латвии умерло 85 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано рекордное количество тестов на Covid-19 - 7328, доля позитивных результатов составила 4,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6752 человек, выздоровели 1444 человека.

Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 29 октября - 284.

В прошлые сутки в больницы доставлены 24 больных Covid-19, а общее число госпитализированных уменьшилось до 240, сообщает Национальная служба здравоохранения.

228 человек находятся в состоянии средней тяжести, 12 - в тяжелом состоянии.

Вчера из больниц выписаны 30 пациентов.