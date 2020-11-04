Ср, 4.11.2020
Самый критический момент был однажды вечером - у меня было 38 с чем-то, и меня начало нетипично трясти. Обычно я просто потею при высокой температуре, но тут даже кружку чая было тяжело в руке удержать, и я весь трясся Кристап - пациент с Covid-19
Кристап - пациент с Covid-19

Новый рекорд: за прошедшие сутки выявлено 313 новых случаев Covid-19, шесть человек умерли
Госпитализировано 24 пациента

Covid-19. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 313 новых случаев Covid-19, шесть инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерли шесть пациентов в возрастных группах от 60 до 80 и от 80 до 90 лет. В целом в Латвии умерло 85 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано рекордное количество тестов на Covid-19 - 7328, доля позитивных результатов составила 4,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6752 человек, выздоровели 1444 человека. 

Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 29 октября - 284. 

В прошлые сутки в больницы доставлены 24 больных Covid-19, а общее число госпитализированных уменьшилось до 240, сообщает Национальная служба здравоохранения. 

228 человек находятся в состоянии средней тяжести, 12 - в тяжелом состоянии.

Вчера из больниц выписаны 30 пациентов. 

Как сообщалось, для латвийской системы здравоохранения будет критично, если количество госпитализированных с Covid-19 превысит 500 человек.   

Последние новости

НАВЕРХ
Back