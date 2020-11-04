Эксперт: Люди боятся Covid-19, клиентов в ресторанах стало меньше

Ответственно ведут себя и заведения общепита. Еще в марте в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой были разработаны основные принципы гигиены и обслуживания гостей.

По словам Ензиса, пандемия Covid-19 изменила поток людей в ресторанах. Люди боятся и клиентов стало меньше, также "несезоном" для ресторанов являются осень и зима, к тому же сейчас нет туристов.