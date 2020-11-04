Эксперт: Люди боятся Covid-19, клиентов в ресторанах стало меньше

На поток людей в ресторанах влияет каждое сообщение о новых очагах Covid-19, потому что люди ответственные и обдумывают необходимость посещать заведения общественного питания, заявил в интервью агентству LETA председатель правления Рижского бюро по развитию туризма, президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.
Ответственно ведут себя и заведения общепита. Еще в марте в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой были разработаны основные принципы гигиены и обслуживания гостей.
По словам Ензиса, пандемия Covid-19 изменила поток людей в ресторанах. Люди боятся и клиентов стало меньше, также "несезоном" для ресторанов являются осень и зима, к тому же сейчас нет туристов.
"Наши партнеры - Live Riga - позитивно оценили осенние недели ресторанов. Уже второй раз мы организуем не одну, а две недели, и некоторые рестораны даже продлили предложение на третью неделю. Хочу еще раз подчеркнуть, что прием пищи в ресторане безопасен, и случаи заражения на предприятиях общепита не выявлены", - сказал Ензис.