Перспективы Усика в супертяжёлом весе: вопросов больше, чем ответов

В минувшие выходные в Лондоне 33-летний Александр Усик провёл свой второй профессиональный бой в рамках супертяжёлого дивизиона, победив единогласным решением судей 36-летнего британца Дерека Чисору.

Большинство специалистов, журналистов и простых любителей бокса едины во мнении, что это был сложный поединок для Усика. Именно поэтому будущее украинца в супертяжёлом весе вызывает у многих вопросы.

В первых раундах против Чисоры Усик выглядел совсем некомфортно. Он пытался избегать сближения с более тяжёлым боксёром - британец весил примерно на 18 килограммов больше Усика.

В новом весе украинец пока смотрится не так ярко и убедительно, как во время своих выступлений в крузервейте.

Сам Усик это тоже понимает. В интервью после боя на вопрос журналиста о том, какую бы оценику за проведённый поединок Усик поставил себе, Александр ответил: "Три балла".

Несмотря на это, Усик и его команда желают, чтобы их следующий бой стал титульным. После победы над Чисорой украинец "передал привет" британцу Энтони Джошуа, который владеет чемпионскими поясами IBF, WBA, WBO и IBO. "Энтони, как дела? Я иду", - сказал Усик.

Обозреватель Boxing Scene Кори Эрдман отмечает, что так как боксирует Усик, в супертяжёлом весе не боксирует никто. "Он обладает красивым стилем, его движения плавны и безупречны, никто в супертяжёлом весе не двигается так, как Александр".

По нынешним меркам, Усик с его 191 сантиметрами роста и 98 кг веса - малогабаритный супертяжеловес. Тот же Джошуа, например, весит 108 кг при росте 198 см. Рост британца Тайсона Фьюри - 206 см, а размах рук достигает 216 см. Американец Деонтей Уайлдер также превосходит украинца по всем параметрам.

Эрдман также отмечает, что удар Усика недостаточно силён для супертяжёлого веса, как это было, когда он сражался в первой тяжёлой весовой категории.