Ср, 4.11.2020
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Дональд Трамп
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Вступают в силу усиленные требования по ограничению заболеваемости Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 4 ноября, вступают в силу усиленные требования по ограничению заболеваемости Covid-19, которые приняло вчера правительство. 

Ограничения на спортивные мероприятия и групповые тренировки в помещениях продлены до 13 ноября. Это означает, что по-прежнему разрешены будут индивидуальные тренировки и групповые на свежем воздухе. 

В школах, за исключением уроков и приема пищи, дети старше 13 лет должны носить маски. 

Уточнено также, что ограничение количества участников похоронной церемонии до 10 человек не распространяется на обслуживающий персонал. 

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