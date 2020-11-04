Кариньш: Шаги по ограничению Covid-19 нужно вводить быстро

Вирусу безразлична политика, поэтому шаги по ограничению Covid-19 нужно вводить быстро, заявил сегодня в передаче Rīta panorāma на телеканале LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Как сообщалось, 6 ноября правительство планирует объявить чрезвычайное положение, которое вступит в силу с 9 ноября.
По словам премьера, в правительстве есть разные мнения, и министр понимает опасения министров относительно своих отраслей. "Однако надо понять, что в этой ситуации делать постепенные ограничивающие шаги мы не можем, потому что действующий регламент недостаточен для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения для борьбы с Covid-19", - сказал премьер.
Он добавил, что в настоящий момент эксперты готовят документы о введении чрезвычайного положения вместе с механизмами поддержки экономики.