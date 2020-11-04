Кариньш: Шаги по ограничению Covid-19 нужно вводить быстро

По словам премьера, в правительстве есть разные мнения, и министр понимает опасения министров относительно своих отраслей. "Однако надо понять, что в этой ситуации делать постепенные ограничивающие шаги мы не можем, потому что действующий регламент недостаточен для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения для борьбы с Covid-19", - сказал премьер.