Фото ⟩ Мелания Трамп пришла голосовать без маски. Оцениваем образ пока еще первой леди США

Как сообщала Русская служба BBC в своей онлайн-трансляции, Мелания Трамп, в отличие от своего супруга, решила участвовать в голосовании не досрочно, а в день выборов.

По информации издания, она пришла на участок в Палм-Бич (Флорида). Он расположен вблизи от роскошной частной резиденции Трампа. Выглядела она, как всегда, безупречно.

ФОТО: Joe Raedle/Getty Images/AFP/SCANPIX

Но есть один нюанс в этом безупречном образе - как подчеркивает BBC, несмотря на то, что в округе действует требование по обязательному ношению масок, Мелания Трамп надевать ее не стала. Сопровождавшие ее сотрудники Секретной службы в то же время были в масках.

ФОТО: Joe Raedle/Getty Images/AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

Отметим, что в среду, 4 ноября, Дональд Трамп во время подсчетов голосов выступил перед своими сторонниками в Белом доме.

"Результаты феноменальные. Мы все выигрываем", - заявил он, хотя никаких итогов еще нет.

Супруга также пришла поддержать его, выбрав очень строгий, деловой лук. Оцените!

ФОТО: EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL