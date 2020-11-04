Ср, 4.11.2020
Я думаю, мы победим. Но только когда будет победа. Нет необходимости играть в игры. Дональд Трамп
Дональд Трамп

Фото ⟩ Мелания Трамп пришла голосовать без маски. Оцениваем образ пока еще первой леди США

Мелания Трамп

ФОТО: AFP/SCANPIX

Как известно, в США - выборы президента. Весь мир следит за тем, кто же победит: действующий глава государства - республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден. Мы же тем временем изучаем аутфит супруги Трампа Мелании в день выборов и после них. 

Как сообщала Русская служба BBC в своей онлайн-трансляции, Мелания Трамп, в отличие от своего супруга, решила участвовать в голосовании не досрочно, а в день выборов.

По информации издания, она пришла на участок в Палм-Бич (Флорида). Он расположен вблизи от роскошной частной резиденции Трампа. Выглядела она, как всегда, безупречно. 

ФОТО: Joe Raedle/Getty Images/AFP/SCANPIX

Но есть один нюанс в этом безупречном образе - как подчеркивает BBC, несмотря на то, что в округе действует требование по обязательному ношению масок, Мелания Трамп надевать ее не стала. Сопровождавшие ее сотрудники Секретной службы в то же время были в масках.

ФОТО: Joe Raedle/Getty Images/AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

Отметим, что в среду, 4 ноября, Дональд Трамп во время подсчетов голосов выступил перед своими сторонниками в Белом доме. 

"Результаты феноменальные. Мы все выигрываем", - заявил он, хотя никаких итогов еще нет. 

Супруга также пришла поддержать его, выбрав очень строгий, деловой лук. Оцените!

ФОТО: EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

ФОТО: AFP/SCANPIX

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