Канье Уэст вписал себя в бюллетень на выборах президента США и проголосовал

Американский рэп-музыкант Канье Уэст вписал свое имя в бюллетень голосования на выборах президента США и проголосовал сам за себя, сообщает "Медуза" со ссылкой на Twitter музыканта.
По словам рэпера, он впервые в жизни пришел на выборы.
KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp— ye (@kanyewest) November 3, 2020
В тексте твита музыкант написал
"Продолжаем верить в Канье 2020. Спасибо, Иисус".
Уэст отдал голос в штате Вайоминг, где он и живет. Как поясняет издание The New York Times, музыкант не попал в бюллетени большинства штатов США, в том числе и Вайоминга.
В части штатов Уэст не успел провести все необходимые процедуры в установленные для президентской кампании сроки. В нескольких случаях у него не получилось собрать необходимое количество достоверных подписей.
Однако, Уэсту удалось в качестве кандидата пройти в десятке штатов - в том числе в Айову, Миннесоту и Колорадо, добавляет издание.
Голосование в США проходит 3 ноября.