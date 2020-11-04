Ср, 4.11.2020
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Канье Уэст вписал себя в бюллетень на выборах президента США и проголосовал

Канье Уэст

ФОТО: RANDALL HILL/REUTERS

Американский рэп-музыкант Канье Уэст вписал свое имя в бюллетень голосования на выборах президента США и проголосовал сам за себя, сообщает "Медуза" со ссылкой на Twitter музыканта.

По словам рэпера, он впервые в жизни пришел на выборы.

В тексте твита музыкант написал

"Продолжаем верить в Канье 2020. Спасибо, Иисус".

Уэст отдал голос в штате Вайоминг, где он и живет. Как поясняет издание The New York Times, музыкант не попал в бюллетени большинства штатов США, в том числе и Вайоминга.

В части штатов Уэст не успел провести все необходимые процедуры в установленные для президентской кампании сроки. В нескольких случаях у него не получилось собрать необходимое количество достоверных подписей.

Однако, Уэсту удалось в качестве кандидата пройти в десятке штатов - в том числе в Айову, Миннесоту и Колорадо, добавляет издание.

Голосование в США проходит 3 ноября.

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