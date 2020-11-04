Канье Уэст вписал себя в бюллетень на выборах президента США и проголосовал

По словам рэпера, он впервые в жизни пришел на выборы.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp — ye (@kanyewest) November 3, 2020

В тексте твита музыкант написал

Уэст отдал голос в штате Вайоминг, где он и живет. Как поясняет издание The New York Times, музыкант не попал в бюллетени большинства штатов США, в том числе и Вайоминга.

В части штатов Уэст не успел провести все необходимые процедуры в установленные для президентской кампании сроки. В нескольких случаях у него не получилось собрать необходимое количество достоверных подписей.

Однако, Уэсту удалось в качестве кандидата пройти в десятке штатов - в том числе в Айову, Миннесоту и Колорадо, добавляет издание.