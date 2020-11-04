Фото ⟩ "Франция останется Францией": новый номер Charlie Hebdo вышел с карикатурой на теракты

В новом номере французского сатирического журнала Charlie Hebdo - первом после террористического акта в Ницце и серии нападений во Франции - появилась карикатура на теракты, сообщает Esquire.
На карикатуре на фоне кабаре "Мулен Руж" изображены танцовщицы с оголенной грудью и отрезанными головами. При этом женщины танцуют, а на их отрезанных головах - счастливые лица. Подпись под карикатурой гласит: "Франция останется Францией".
Так знаменитый французский еженедельник отреагировал на теракт в Ницце, когда 29 октября на людей в церкви напал выходец из Туниса - он убил трех человек и пытался обезглавить одну из жертв. При этом мужчина выкрикивал "Аллаху Акбар".
После этого во Франции также произошла серия похожих нападений: в Авиньоне мужчина с ножом напал на работника полиции, в Лионе попытка нападения была предотвращена, в Джидде (Саудовская Аравия) был ранен охранник французского консульства, в Париже был задержан вооруженный мужчина.
Серия нападений произошла после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о кризисе исламской веры и исламском сепаратизме. тогда французский лидер также заявил, что его страна придерживается свободы слова и не откажется от карикатур.
Комментарии Макрона последовали после убийства школьного учителя Самуэля Пати, которого обезглавил 18-летний выходец из Чечни Абдулах Анзоров после того, как учитель показывал ученикам школы карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.