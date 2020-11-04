Covid-19: Вспышка в Эстонии - за сутки 208 новых случаев. В Литве 639 случаев, семь человек скончались

Эстония

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 87,44 на 100 000 населения, доля положительных тестов составляет 5,2%.

По состоянию на утро 4 ноября госпитализированы 44 пациента с Covid-19, двое подключены к аппарату ИВЛ. Из больниц выписаны два пациента.

Всего в Эстонии сделано около 270 000 первичных тестов, из них 5333 теста (1,9%) дали положительный результат на Covid-19.

Литва

За минувшие сутки в Литве установлено 639 новых случаев коронавируса, от Covid-19 умерли семь человек, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

По иным причинам скончались еще два человека.

В целом в Литве заразились 18 092 человека, продолжают болеть 12 765 человек, выздоровели 5082.

В общей сложности от Covid-19 в Литве скончались 182 человека, по иным причинам умерли 63 зараженных коронавирусом.