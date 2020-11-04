Вспышка в Эстонии: за сутки выявлено 208 новых случаев коронавируса

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 87,44 на 100 000 населения, доля положительных тестов составляет 5,2%.

По состоянию на утро 4 ноября госпитализированы 44 пациента с Covid-19, двое подключены к аппарату ИВЛ. Из больниц выписаны два пациента.