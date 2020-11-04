Ср, 4.11.2020
Я думаю, мы победим. Но только когда будет победа. Нет необходимости играть в игры. Дональд Трамп
Дональд Трамп

Вспышка в Эстонии: за сутки выявлено 208 новых случаев коронавируса

ФОТО: pixabay.com

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2660 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дали 208 тестов (7,8%), передал департамент здоровья. 

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 87,44 на 100 000 населения, доля положительных тестов составляет 5,2%.

По состоянию на утро 4 ноября госпитализированы 44 пациента с Covid-19, двое подключены к аппарату ИВЛ. Из больниц выписаны два пациента. 

Всего в Эстонии сделано около 270 000 первичных тестов, из них 5333 теста (1,9%) дали положительный результат на Covid-19.

Последние новости

НАВЕРХ
Back