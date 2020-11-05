ФОТО: Пресс-фото

В 2007 году член совета Эсперантины Ариматейо Дантас установил закон, согласно которому считается противозаконным мужчинам заканчивать секс без того, чтобы его женщина не достигла оргазма. Мы не знаем того, как при его нарушении должно происходить установление правосудие. Представим только, как разгневанная супруга выламывает двери суда и требует компенсации. Бразильцы уже знают, насколько важен оргазм в отношениях пар.

Оргазмы вызывают острые ощущения и для многих являются кульминацией дня, недели или месяца. Мы все жертвы привычек и предпочитаем наверняка добиться желаемого. В то же время мы прежде всего любим разнообразие. Это помогает, если знаешь, какие наслаждения может вызвать ласкание разных частей тела женщины. Женщины наделены способностью получать до 11 различных оргазмов. Интернет-магазин Melns Kakis делится советами, как испытать наслаждение и открыть для себя что-то новое!

Оргазм клитора: 75% женщине получают оргазм именно у клитора, так как там расположены почти 8000 нервных окончаний. Всё же наслаждение клитора для большинства пар выходит за пределы сексуальной рутины или это делается минимально. Языком ли рукой ли для доведения клитора до оргазма тратится 20-40 минут, а при массировании клитора всего несколько минут. В большом количестве лубрикант или парный вибратор придёт любовникам на помощь!

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

2. Оргазм точки G: известно, как трудно оргазм достижим для женщины. Оргазм точки G к сожалению доступен не каждой женщине. Можно считать, что речь идёт о лавине наиболее частых наслаждений, но в действительности больше половины женщин не достигают оргазма в точке g. Так что же это такое?

Чувствительность интимной зоны дополнительно к мышцам тазового дна, связана также с мышцами копчика и лобка (PC- pubococcygeus), которые являются важной частью, так сказать оргазмовых мышц. Если вас интересует, где она именно находится, попробуйте наполовину мочевыделения его задержать. Те мышцы, которыми вы его задержали, и есть мышцы РС. Вагинальные шарики были разработаны в середине 20 столетия д-ром Арнольдом Кегелем для лечения недержания мочи. Находившиеся в тестовой группе женщины приводили поразительные побочные явления, что благодаря упражнениям Кегеля их оргазмы стали молее сильными и частыми. Следовательно, вагинальные шарики в действительности играют очень важную роль в хорошей половой жизни. Наиболее важным является то, что они повышают чувствительность и делают оргазмы более интенсивными. Более плотное влагалище предоставляет партнёру более сильное наслаждение! Однако вагинальные шарики имеют ещё и положительные стороны:

помогают снизить недомогания при ПМС и менструальные спазмы

поддерживают мочевой пузырь, матку и прямую кишку

улучшают непроницаемость мочи

сглаживают симптомы менопаузы, уравновешивают уровень эстрогена

помогают восстановиться после родов

помогают справиться с сексуальными травмами

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Те женщины, которые уже позаботились о приведении в тонус своей интимной зоны, приобретают дополнительный задор от шаловливых сексуальных игрушек. Точка G расположена на расстоянии 2.5-8 см от влагалищного отверстия и потому не важно, чтобы мужское достоинство или вибратор были большими. Вибрирующие манжеты для пениса или управляемые с помощью программного приложения шариковые вибраторы добавляют постельной жизни запала, вибрируя в нужном месте!

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Анальный оргазм: да, для достиженеия этого оргазма необходима анальная пенетрация. Анальное проход бывает разного размера и начинать нужно с малого. Непременно надо использовать специальные лубриканты, которые предохраняют от внутренних повреждений и доставляют сумасшедшее наслаждение от этой шалости. Вокруг анального секса существует множество табу, но всё-таки латыши предпочитают его довольно часто.

ФОТО: Пресс-фото

АНАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР РОЗОВОГО СЕРДЦА

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

4. Оргазм всего тела: для достижения этого нужно больше ласкать разные части тела и женщина не сможет точно обнаружить, вспыхнул ли оргазм в одном конкретном месте или по всему телу. Для достижения этого необходимо зажеть свет, чтобы визуально следить за тем, что руки мужчины движутся так же активно, как и его мужское достоинство.

5. Множество последовательных оргазмов: женщинам везёт! Они на это способны! Если у мужчины достаточно выносливости, чтобы долго баловаться, то женщина после получения первого наслаждения может несколько минут отдохнуть и войти в новый цикл. При последовательных оргазмах важно разнообразие. Прежде всего клитор, затем вагинальная пенетрация, массаж, соски... Для повышения выносливости мужчины получают помощь от колец для пениса и кремов delay, которые продлевают эрекцию.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

6. Оргазм во сне: даже видя сон женщина может получить сильный оргазм. Это не означает, что мужчина должен был во время её сна заниматься сексом. Сонный оргазм во сне нельзя как-то намеренно вызвать, он просто происходит.

7. Оргазм шейки матки: его можно достичь в результатае глубокой пенетрации. Женщинам для этого требуется больший вибратор, длина составной части которого более 13 см или мужчина с хорошим достоинством. Пары могут добавить остроты ощущений и с помощью увеличивающих пенис манжет.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

8. Оргазм точки U: уретра (urethea) или мочеиспускательный канал окружены чувствительными нервами клитора. Женщины часто описывали оргазм ка ощущение, что при появлении оргазма возникает ощущение позыва к мочеиспусканию. При стимулировании мочеиспускательного канала кровоснабжение клитора ускоряется. Стимуляторы клитора являются лучшими подсобными средствами для доведения его до оргазма и нет необходимости отдельно стимулировать уретру.

ФОТО: Пресс-фото

9. Оргазм точки А: Точка А — первичная fornix-зона и расположена вверху шейки матки примерно в зоне пупка. Такой оргазм достичь сложно и это требует большого количества лубриканта. В противном случае стимуляция точки А может быть болезненной. Лучшим способом является массирование пальцами и результатом будет оргазм в стиле «разбудим соседей».

ФОТО: Пресс-фото

10. Оргазм соска: он не является достижимым для всех. Поэтому не нужно себя чувствовать неловко, если ласкание сосков вас не возбуждает. Для некоторых массаж сосков является возбуждающим и без вагинальной пенетрации приводит к оргазму. Кремы, возбуждающие соски, станут хитроумным подспорьем для тестирования, для тебя ли это?

11. Корегазм: очевидно это наименее весёлый способ достичь оргазма и для его вызова требует тренировки мышц живота. Корегазма можно достичь, занимаясь спортом или непосредственно после этого. Прежде всего нужно заниматься тренировкой мышц живота и запуском оргазма станут гормоны, разыгрывающиеся в теле после тренировки.

Это вполне нормально, если женщина не наслаждается всеми способами наслаждений. Сосредоточтесь на том, что вам нравится и помните, что секс должен быть радостным!

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