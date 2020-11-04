Ср, 4.11.2020
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Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии

В Екабпилсской больнице Covid-19 болеют 24 работника

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Екабпилсской больнице Covid-19 болеют 24 работника, и примерно половина из них смогут выйти на работу на будущей неделе, сообщила член правления Екабпилсской региональной больницы Маргарита Мельникова. 

По ее словам, "заболевших не так много, как кажется", и большинство почувствовали симптомы уже после того, как ушли на самоизоляцию. Заражение еще нескольких человек не связано с работой, и они, будучи больными, на работу не приходили. 

По словам Мельниковой, больница соблюдает все необходимые меры безопасности.

Двухнедельное кумулятивное количество больных Covid-19 в Екабпилсе составляет 52 человека. 

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