Ср, 4.11.2020
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Дональд Трамп

Левитс поддерживает введение в стране режима чрезвычайной ситуации

Эгилс Левитс

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Каждый министр в своей области должен оценить и проанализировать, какие меры потребуются для ограничения распространения Covid-19, заявил сегодня, 4 ноября, президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем (JV), подчеркнув, что он полностью поддерживает введение режима чрезвычайной ситуации в стране.

"Как мы видели весной, если ограничения будут соблюдаться, то через пару недель снова будет видна положительная динамика", - подчеркнул президент.

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Левитс отметил, что в разговоре с Кариньшем они оба согласились, что ситуация с распространением Covid-19 в стране очень серьезная,

потому что число инфицированных велико. По мнению президента, актуален вопрос о том, насколько система здравоохранения способна принимать пациентов, инфицированных Covid-19. Также необходимо подумать о том, как ограничить контакты между людьми, чтобы снизить распространение инфекции в обществе, что является безусловным приоритетом, подчеркнул президент.

Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии правительство концептуально согласилось ввести режим чрезвычайной ситуации во вторник, 3 ноября, но окончательное решение планируется принять в пятницу, 6 ноября.

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