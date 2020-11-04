Левитс поддерживает введение в стране режима чрезвычайной ситуации

Каждый министр в своей области должен оценить и проанализировать, какие меры потребуются для ограничения распространения Covid-19, заявил сегодня, 4 ноября, президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем (JV), подчеркнув, что он полностью поддерживает введение режима чрезвычайной ситуации в стране.
"Как мы видели весной, если ограничения будут соблюдаться, то через пару недель снова будет видна положительная динамика", - подчеркнул президент.
Также
потому что число инфицированных велико. По мнению президента, актуален вопрос о том, насколько система здравоохранения способна принимать пациентов, инфицированных Covid-19. Также необходимо подумать о том, как ограничить контакты между людьми, чтобы снизить распространение инфекции в обществе, что является безусловным приоритетом, подчеркнул президент.
Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии правительство концептуально согласилось ввести режим чрезвычайной ситуации во вторник, 3 ноября, но окончательное решение планируется принять в пятницу, 6 ноября.