Левитс поддерживает введение в стране режима чрезвычайной ситуации

"Как мы видели весной, если ограничения будут соблюдаться, то через пару недель снова будет видна положительная динамика", - подчеркнул президент.

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Левитс отметил, что в разговоре с Кариньшем они оба согласились, что ситуация с распространением Covid-19 в стране очень серьезная,

потому что число инфицированных велико. По мнению президента, актуален вопрос о том, насколько система здравоохранения способна принимать пациентов, инфицированных Covid-19. Также необходимо подумать о том, как ограничить контакты между людьми, чтобы снизить распространение инфекции в обществе, что является безусловным приоритетом, подчеркнул президент.