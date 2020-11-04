Covid-19: На всей территории Италии ввели комендантский час

Также, в стране будут закрыты музеи и выставки, а старшие классы школ переведут на удаленное обучение. Торговые центры будут закрыты по выходным.

Провинции и регионы страны будут поделены на три зоны риска: низкого, среднего и высокого. В регионах с высоким и средним уровнем риска будут действовать дополнительные ограничения, в том числе на передвижение между ними.